JxCat descarta investir a Oriol Junqueras si Puigdemont no pudiera ser presidente

JxCat, la lista del expresidente Puigdemont, descarta investir al exvicepresidente Oriol Junqueras si su líder no pudiera poner de nuevo al frente de la Generalitat. El regreso de Puigdemont está condicionado a un "pacto político previo" que evite su ingreso en prisión, según aseguraba ayer el diputado del PDeCAT en el Congreso y alcalde de Tortosa, Ferran Bel. Ante las dificultades para hacer efectiva su mayoría en el Parlament (70 diputados, con los cuatro de la CUP), el soberanismo estudia la posibilidad de que los exconsejeros huidos a Bruselas renuncien a su escaño para que corra la lista. Esto afectaría a Clara Ponsatí y Lluís Puig, elegidos en la lista de JxCat, y Toni Comín y Meritxell Serret, que figuraban en la candidatura de ERC.

La medida podría hacerse extensiva a los encarcelados Jordi Sánchez y Joaquim Forn, ambos de JxCat, si no consiguieran salir en libertad antes de que se constituya el Parlament, el próximo 17 de enero. De consumarse esta medida, sólo Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, por su condición de posibles aspirantes a la presidencia, conservarían su acta en el grupo de los que ahora tienen dificultades para materializar su condición de electos.

En este contexto, la formación que encabeza el expresidente catalán insiste en la posibilidad de que Puigdemont sea investido por vía telemática y sin estar presente en el pleno. Ello exigiría una modificación urgente del reglamento de la Cámara catalana al estilo de las que el soberanismo acometió para aprobar las leyes con las que pretendía legitimar la consulta del 1 de octubre. "Hay que buscar cualquier posibilidad" si no es posible que se celebre una investidura "con garantías jurídicas y democráticas", afirmaba ayer Ferran Bel. El diputado del PDeCAT condiciona a un "pacto político" previo que ponga fin a los problemas judiciales del expresidente. Bel descarta investir a Oriol Junqueras si no fuera posible hacer presidente de nuevo a Puigdemont. "El acuerdo era que el presidenciable era Puigdemont si sacaba más escaños. No nos van a encontrar en ninguna batalla", afirmaba ayer el diputado soberanista en una entrevista en Cuatro.