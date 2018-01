De la Serna abrirá un expediente a la concesionaria de la AP-6 y comparecerá en el Congreso

El Ministerio de Fomento abrirá un expediente a la concesionaria de la AP-6 por la gestión de la crisis del temporal de nieve que ha tenido lugar este sábado y domingo, y que ha provocado que más 3.000 vehículos quedasen atrapados en la carretera durante la madrugada.



Así lo ha asegurado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en declaraciones a varios medios de comunicación, quien ha reconocido que la situación ha sido "dramática".



Además, ha indicado que comparecerá en el Congreso de los Diputados para informar sobre lo ocurrido este fin de semana en las carreteras españolas a causa del temporal de nieve.



Preguntado sobre quién estaba al frente del operativo, De la Serna ha asegurado que es Iberpistas, la concesionaria de la AP-6, "quien debe tener los medios" de limpieza de la autopista en caso de nevadas.



Según ha indicado, desde primera hora de la tarde del sábado se activó el gabinete de crisis en el Ministerio, ya que no sólo había problemas en la AP-6 sino en el resto de carreteras del Estado, que se han ido solucionando. De hecho, la A-6, carretera paralela a la AP-6, se utilizó como vía de escape "porque estaba en condiciones para poder ser utilizada".



Tal y como ha descrito, ya había retenciones por la tarde en la AP-6 y en dos horas la autopista quedó "totalmente cortada". Sobre las 20.45 horas es cuando se envía la intervención de la UME y a las 00.00 horas llegan los efectivos preparados para retirar la nieve de la carretera.



El ministro ha desglosado las responsabilidades sobre la gestión de esta crisis. Según ha comentado, la Delegación de Gobierno en Castilla y León es quien tiene la responsabilidad para activar los mecanismos de emergencia, mientras que el gabinete creado por Fomento tiene "responsabilidad directa" y se encarga de "tomar decisiones" sobre las máquinas quitanieves.



"En la A1 hubo problemas importantes que se consiguieron resolver durante la misma tarde de ayer", ha informado. En tercer lugar, la DGT, dependiente de Interior, se encarga de la gestión del tráfico y de los cortes en carretera.



De la Serna ha agradecido a todos los efectivos su labor para rescatar a los vehículos, que han permanecido toda la noche del sábado y la mañana de este domingo atrapados.'



La oposición reclama explicaciones

Muchas familias han pasado la noche atrapadas en la carretera y allí siguen a esta hora. @fomentogob y @DGTes tendrán que explicar esta absoluta falta de previsión que ha derivado en caos.@pedro_casares https://t.co/kxPPDG7max „ Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 7 de enero de 2018

1. La falta de previsión es un clásico cada invierno. Muchos vivas al Rey y mucha bandera pero la corrupción y la incompetencia son la realidad del Gobierno. Cumpliremos nuestro deber y pediremos la comparecencia del Ministro de Fomento para que explique lo sucedido en la AP-6. pic.twitter.com/JEMuEuKXpm „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 7 de enero de 2018

El secretario general del PSOE Pedro Sánchez , ha subrayado este domingo que tanto el Ministerio de Fomento como la Dirección General de Tráfico (DGT)por la "absoluta falta de previsión" ante el temporal de nieve que afecta este fin de semana a la Península y que, según dice, ha provocado el "caos" en las carreteras españolas."Muchas familias han pasado la noche atrapadas en la carretera y allí siguen a esta hora", ha criticado en su cuenta de Twitter, en referencia a los vehículos atrapados en la AP-6 , que han tenido que ser rescatados por la Unidad Militar de Emergencias (UME), tras pasar la noche bajo el temporal con sus ocupantes dentro.Por su parte,Así lo había asegurado el líder de la formación, Pablo Iglesias , en su cuenta de Twitter: "Cumpliremos nuestro deber y pediremos la comparecencia del Ministro de Fomento para que".Iglesias ha criticado la "falta de previsión" por el temporal que, a su juicio, "es un clásico cada invierno". "Muchos vivas al Rey y mucha bandera pero la corrupción y la incompetencia son la realidad del Gobierno", ha añadido.Por otro lado, y en un segundo tuit,por volver a "dar la cara", al resolver el bloqueo de vehículos en la autopista. "Defender la patria no es dar vivas al Rey y envolverse en banderas, sino proteger y defender lo público", ha señalado.El Grupo Parlamentario Ciudadanos también ha pedido explicaciones a los ministros de Fomento y de Interior para que den explicaciones. El secretario general del GPCs, Miguel Gutiérrez, ha asegurado que es necesario que Íñigo de la Serna y Juan Ignacio Zoido expliquen en la Cámara Baja por quéde peaje AP-6 y si en algún momento estuvo en peligro la seguridad de los ciudadanos."Es imprescindible que De la Serna y Zoido expliquen el caos producido durante veinte horas en las carreteras", ha señalado Gutiérrez, que ha dicho que las dos peticiones de comparecencia, además de preguntas parlamentarias referidas a este caos,Para el secretario general del GPCs, "no se entiende que no se cerraran los accesos a la autopista AP-6 si no se ponían los métodos necesarios para evitar el caos".