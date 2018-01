El Gobierno señala a la concesionaria de la AP-6 como responsable del caos

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha insistido en la responsabilidad de la sociedad concesionaria de la AP-6, una empresa del grupo Abertis, por la gestión del tráfico en esta autopista ante el temporal de nieve registrado este pasado fin de semana.

"La normativa dice que la responsabilidad es de la concesionaria y tenemos que saber si ha habido alguna situación contraria a la que ha de imperar en estos casos", ha declarado, para asegurar que "se dilucirá si hubo algún tipo de negligencia".

De la Serna contrapuso la situación de la autopista a la de la carretera nacional N-6, que circula en paralelo a la vía de peaje y que estaba abierta.

También resaltó que Adif, compañía gestora de la red ferroviaria, se trabajó para que la nieve no obligara a cancelar viajes en tren.

"Puedo enseñarles la lista interminable de acciones que se realizaron para que no hubiera afecciones al sistema ferroviario y hemos conseguido que se mantuviera en todo los lugares, menos en uno", indicó el ministro en declaraciones a la prensa en Avilés (Asturias).

También ha dicho que "la nevada fue lo suficientemente importante para que, unida a la situación de bloqueo, imposibilitara el uso de máquinas quitanieves".



Petición de comparecer en el Congreso

De la Serna ha indicado que este mismo lunes se ha registrado la petición para comparecer en el Congreso "para dar explicaciones" y que se investigará lo ocurrido en la AP-6, que dejó bloqueados durante horas a cientos de conductores que trataban de llegar a Madrid.

El ministro de Fomento ha señalado en varias ocasiones que "entiende, lamenta y comparte" la situación que tuvieron que vivir quienes quedaron atrapadas en la AP-6 durante el pasado fin de semana.



Colapso en las carreteras españolas por la intensa nevada. Agencia ATLAS | AP

También el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, han pedido comparecer a petición propio ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso.

Según fuentes parlamentarias, De la Serna comparecerá la próxima semana, mientras que la fecha para Zoido y Serrano todavía está por negociar con los miembros de la mesa de la Comisión de Seguridad Vial.

El Grupo Socialista había registrado este lunes 8 de enero en el Congreso las peticiones de comparecencia urgente de ambos ministros, una petición que también anunció el domingo Ciudadanos. Podemos, por su parte, anunció que solicitaría la comparecencia de De la Serna.

Mientras, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha asegurado no haber pensado en dimitir tras el colapso que se vivió este fin de semana en la AP-6 a consecuencia de la nevada y ha atribuido la situación en la carretera, con miles de conductores y pasajeros atrapados, a "múltiples causas" y no solo a los conductores. Asimismo, ha recordado que la gestión interna de la AP-6 no corresponde a la DGT.

"No tengo ningún motio(para dimitir), estoy a la disposición del Ministro las 24 horas del día", ha explicado Serrano en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press en la que ha admitido que era él el máximo responsable al frente de la DGT durante el fin de semana, aunque se encontraba en Sevilla.

El director general de Tráfico ha insistido en que "la decisión de la gestión interna de la AP-6 no corresponde a la DGT" y ha recordado que "en los cientos de miles de kilómetros de carreteras que hay en el resto de España no hubo ningún problema; hubo ocho centros de gestión en los que se estuvo trabajando todo el día y toda la noche".