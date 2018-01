El director de la DGT se disculpa con ironía por estar en Sevilla durante la nevada

"Pido disculpas a todos los que estén molestos porque la tarde de la tremenda nevada sobre la AP-6 estaba con mi familia en Sevilla pasando el día de Reyes, una maravillosa ciudad donde funcionan las lineas telefónicas e internet". Con este tuit, el director general de la DGT, Gregorio Serrano, ha expresado sus disculpas por encontrarse en la capital hispalense el día de la nevada que colapsó la AP-6.



Serrano, en el ojo del huracán por la gestión de la DGT para afrontar el temporal de nieve, se ha defendido de las acusaciones con un sarcástico mensaje que se ha convertido en viral en las redes sociales. El director general de Tráfico adjunta en su tuit de disculpas uno de los mensajes difundidos por Tráfico y que él retuiteó el mismo día 6 de a las seis de la tarde en el que se advertía de los problemas en la AP-6 y la AP-61 y la recomendación de "no circular por esa zona salvo necesidad".





Este lunes, el director general de Tráfico aseguróeste fin de semana en la AP-6 a consecuencia de la nevada y ha atribuido la situación en la carretera, con miles de conductores y pasajeros atrapados, a "múltiples causas" y no solo a los conductores. Asimismo, ha recordado que la gestión interna de la AP-6 no corresponde a la DGT.estoy a la disposición del Ministro las 24 horas del día", ha explicado Serrano en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press en la que ha admitido que era él el máximo responsable al frente de la DGT durante el fin de semana, aunque se encontraba en Sevilla.El director general de Tráfico ha insistido en quey ha recordado que "en los cientos de miles de kilómetros de carreteras que hay en el resto de España no hubo ningún problema; hubo ocho centros de gestión en los que se estuvo trabajando todo el día y toda la noche".