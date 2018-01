De Madrid a Ourense: 17 horas en el caos

En el tiempo que llevó a Paula Godoy y Diego Paci el viaje entre el sábado y el domingo desde Madrid a Ourense, de regreso a casa tras unos días de vacaciones navideñas junto a unos familiares, habrían podido llegar a Polonia recorriendo Francia y Alemania del tirón, de sur a norte. Fueron 25 horas de odisea, 17 atrapados en el coche. La joven pareja ourensana sufrió el caos de la noche del 6 al 7 de enero en la autopista AP-6, en cuyo asfalto colapsado de nieve se vieron sitiadas miles de personas, sin que los medios de emergencia lograran liberarlos hasta la mañana siguiente.

"Fue el caos. Piensas que al pagar por acceder a una autopista echarán sal, habrá mantenimiento y quitanieves, pero nada. Dejaron entrar tantos vehículos que era imposible despejar algún carril", explica Paula a este diario.

El director de la DGT, Gregorio Serrano, incendió a muchos conductores al reprocharles falta de previsión y que no atendieran los avisos. La pareja ourensana no llevaba cadenas en su automóvil pero, según su relato, falló algo más que eso: "Decidimos salir el sábado para evitar el atasco previsible del domingo. Eran 17.30 horas de la tarde. Vimos por la televisión que había carreteras cortadas hacia Navarra y el sur, pero no en nuestra ruta. Miré la DGT y en la AP-6 aparecía circulación con normalidad. Entrando, los carteles luminosos aconsejaban moderar la velocidad y conducir con precaución por riesgo de nieve, pero estaba abierta y no se indicaba el uso de cadenas. No somos unos kamikazes que queríamos quedarnos atrapados. Si entramos en la autopista, en lugar de coger la nacional u otra ruta, es porque ponía que se podía".

Ella calcula que estuvieron atrapados en el mismo lugar, "desde las 18.30 o 19.00 horas de la tarde del sábado hasta que a las 11.00 del domingo nos vinieron a quitar y conseguimos arrancar sobre las 12.00 del mediodía". Llegaron a Ourense entre las 18.30 y las 19.00 horas de la tarde de anteayer, unas 25 horas después de salir de Madrid.

La noche pasó a duras penas. "No nos repartieron mantas, agua, ni comida. El 112 no respondía las llamadas y nadie vino a informar ni a preguntar qué necesitábamos. La gente venía de pasar las Navidades, con algo de comida y dulces, eso fue lo que nos salvó. En el sentido a Madrid pasaron quitanieves, aunque no pararon, pero en el sentido a Galicia solo cruzó una patrulla. Fue sobre las 10.00 horas, cuando estaba un poco más liberada la autopista, cuando empezaron a repartir algo de comida y bebida", narra la joven. "Lo único bueno que se puede sacar de esto es el comportamiento de la gente ayudando".