La reforma territorial no requiere tocar la Constitución, coinciden sus tres 'padres' vivos

La reforma de la organización territorial de España puede acometerse sin introducir grandes cambios en la Constitución. En eso y en que ningún cambio de la Carta Magna puede hacerse desde fuera de ella coincidieron ayer los tras padres vivos del texto constitucional. Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca y Miquel Roca comparecieron ayer en la comisión parlamentaria que analiza el desarrollo del Estado autonómico.

Herrero se mostró contrario al federalismo, un concepto que considera polémico e indeterminado y que resultaría además costoso. En lugar de una reforma constitucional, el antiguo diputado conservador propone "hacer importantes mutaciones constitucionales" a través de acuerdos de los partidos. Esas modificaciones deben orientarse a suprimir los puntos de fricción entre el Estado y las autonomías definiendo con claridad las competencias. Reconfigurar en Senado como una auténtica cámara territorial es otra de las propuestas de Herrero.

El jurista José Pedro Pérez-Llorca, quien como diputado de la UCD fue uno de los siete ponentes de la Constitución Española de 1978, duda que se den las condiciones para abordar un cambio constitucional, algo que requiere de grandes dosis de consenso. "La enseñanza fue el pecado original de la Constitución, nuestro gran error", reconoció Pérez-Llorca, quien considera un éxito el Estado autonómico aunque a lo largo de los años se han producido deslealtades por parte del nacionalismo y también un fenómeno de emulación del resto de comunidades autónomas.

Dentro de unos límites

Miquel Roca, el ponente que representó a los nacionalistas catalanas en la redacción de la Constitución de 1978, aseguró durante su comparecencia en el Congreso que la Carta Maga ofrece "mucho margen" para acordar cambios "trascendentales" en el modelo territorial del país sin necesidad de reformarla, pero dentro de sus límites: "La Constitución tiene que respetarse en su integridad, no hay vías al margen de ella". Roca dijo que es "evidente" que el modelo territorial puede ser mejorado, pero no se necesita para ello reformar la Constitución sino asuntos importantes como la financiación autonómica y la función del Senado, así como llevar a cabo "pequeñas cosas" que pueden tener grandes efectos.

Para Herrera, es "impensable" una reforma "extra legal, paralegal", porque -adujo- no sería reforma, "sino ruptura y destrucción del orden constitucional". "Desde fuera de la Constitución no se puede reformar la Constitución, y desde fuera del pacto constitucional no se puede tratar de hacer otro pacto porque carecería de credibilidad", sentenció.