El PP dice que no hay "ni clima, ni consenso" para una reforma constitucional

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, dijo este jueves que no existe "ni clima, ni elementos, ni consensos suficientes" para plantear ahora una reforma de la Constitución como la de hace 40 años, y que el modelo federal del PSOE "no es mejor" que el autonómico. No obstante, remarcó que su partido está "abierto" a cambios en la organización territorial. Hernando alabó a los padres de la Constitución, Miquel Roca, Miguel Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca, que la víspera inauguraron la comisión que estudiará la modernización del Estado autonómico, porque hablaron "sin intentar arrimar el ascua a ninguna sardina".