La CUP tacha al expresident de "irresponsable" y le pide que evite otras elecciones

La diputada electa de la CUP María Sirvent considera "irresponsable" la actitud de Carles Puigdemont: no cuestiona que pueda ser investido a distancia, pero le exige que aclare su proyecto para Cataluña. "Es muy irresponsable que no se explique cuál será el programa para los próximos años y cuál es el contenido de ese acuerdo que flota en los medios y del que no conocemos los detalles", dijo Sirvent a Europa Press. La cupaire exige "transparencia", pero no sólo a Junts per Catalunya, la lista de Puigdemont, sino también a ERC, y les recuerda que, por encima de las personas que al final dirijan las instituciones catalanas, el objetivo es "materializar la república".

La prioridad es poner "las mínimas dificultades posibles" y "no cederle al Estado la iniciativa de poder forzar la convocatoria de elecciones", explicó Sirvent, rechazando de plano que JxC plantee la investidura como una disyuntiva: o Puigdemont o hay nuevas elecciones.

Y reconoció que si la negativa del expresident a regresar dificulta aún más las cosas, habrá que buscar alternativas. Los cuatro votos de la CUP son imprescindibles para investir a un president independentista. El mensaje de ERC fue prácticamente idéntico. El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà lo resumió en esta frase: "Lo que es imprescindible es que haya Govern, porque las personas son muy necesarias, algunas mucho, pero nadie es imprescindible".