JxC no ve "nada que impida" investir a distancia y desdeña a los letrados

La diputada electa y jefa de la campaña de Junts per Catalunya (JxC), Elsa Artadi, no ve "nada que impida" que Carles Puigdemont pueda ser investido president a distancia. Lo dijo ayer en Bruselas, donde se reunió el grueso de los parlamentarios de la lista, incluyendo a tres de los cinco huidos a Bélgica: el expresident y los exconsejeros Ponsatí y Puig.

Artadi, además, desdeñó la opinión de los letrados del Parlament antes de conocerla, sabedora de que se inclinan por no avalar la pretensión de Puigdemont de ser investido por vía telemática o delegando la lectura de su discurso en otro diputado. "Quien tiene que decidir cómo se aplica el reglamento (del Parlament) es, bien el presidente y la Mesa, bien el Pleno", dijo la número diez de la candidatura de JxC. Así que en su primera reunión conjunta los 34 diputados de la "lista del president" se reafirmaron en que investirán a Puigdemont, pero sin aclarar cómo.

"No descartamos nada, pero no les haremos volver (a Puigdemont, Ponsatí y Puig) para que vayan a prisión, no tendría sentido". "No descartamos nada, pero vamos paso a paso", zanjó. Sin embargo, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió que, si se dieran pasos en pos de una investidura telemática el Ejecutivo recurriría "inmediatamente cualquier añagaza, sin ninguna vacilación".

"Hay toda una serie de razones jurídicas que abonan la tesis de que la presencia tiene que ser real", siguió el portavoz, añadiendo que es "imposible" ejercer las funciones de presidente de la Generalitat sin vivir en Cataluña.

Por eso, la pretensión de Puigdemont de ser investido telemáticamente es "una falacia" e "irrealizable" porque "va contra los textos jurídicos, pero sobre todo contra el sentido común". El líder del PSC, Miquel Iceta, adelantó que los diputados de su partido no asistirían a una investidura telemática y que, caso de producirse, la impugnaría ante el Tribunal Constitucional (TC).

Govern de la República

Entre tanto, Puigdemont difundió a través de redes sociales una nueva web encabezada con la denominación "Govern de la República". El dominio governrepublica.org sustituye a la web anterior con el dominio governlegitim.org y que está desactivado.