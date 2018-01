La ANC se concentra de nuevo ante el Parlament

Centenares de ciudadanos se han concentrado este miércoles por la mañana ante el Parc de la Ciutadella de Barcelona, donde han colocado lazos amarillos en la valla que marca el perímetro del parque para solidarizarse con los presos soberanistas: Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn.







Crits de #llibertat quan es llegeixen els noms d'aquells diputats que avui haurien d'exercir els seus drets com a representats democràticament escollits i no ho poden fer per culpa d'un estat autoritari. Avui hauríeu de ser tots aquí. No ho oblidem! #oRepúblicaoRepública pic.twitter.com/BygS24y6Jh