La lista de Puigdemont pide la delegación de voto para los cinco huidos a Bruselas

Junts per Catalunya (JxC) solicitó ayer a la Mesa del Parlament la delegación de voto para el expresidente de la Generalitat y cabeza de lista de la candidatura, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Clara Ponsatí y Lluís Puig, los tres fugados a Bruselas junto con los republicanos Toni Comín y Meritxell Serret, para quienes, sin embargo, ERC no ha cursado aún la solicitud.

El nuevo presidente de la Cámara, el republicano Roger Torrent, inició ayer los contactos de cara al Pleno de investidura, que, como muy tarde, tiene que celebrarse el próximo día 31 de enero. Torrent se reunió con los cabezas de cartel de los comunes, Xavier Domènech; el PSC, Miquel Iceta; el PP catalán, Xavier García Albiol, y la CUP, Carles Riera.

El resultado de los contactos fue variopinto. Domènech dejó claro a Torrent que sus ocho diputados votarán en contra de la "inviable" investidura de Puigdemont. "La Generalitat de Cataluña está en Cataluña y la recuperación del autogobierno tras el 155 se ha de hacer desde Cataluña y no desde Bruselas", aseguró.

Iceta le trasladó que sería un "gravísimo error", sin "amparo legal ni reglamentario", investir a Puigdemont y permitir que tanto él como los otros cuatro diputados que están en Bruselas deleguen su voto. "Coincidimos exactamente con el informe de los letrados, que siempre indican la buena línea de actuación".

En cambio, el líder de la CUP, Carles Riera, reconoció la "plena legitimidad" de Puigdemont para ser el primer candidato a la investidura, aunque repitió que lo más importante no es la persona, sino el programa, y que no aceptarán uno que no conduzca a la materialización de la república.

Albiol expresó a Torrent su malestar por que Inés Arrimadas (Cs), la más votada el 21-D, no se presente a la investidura. "Para eso no hacía falta presentarse como el voto útil", se quejó.

Antes, Torrent había prometido que mantendrá todas las negociaciones que juzgue necesarias para saber qué candidato suscita más consenso y aseguró que "si es Puigdemont tendríamos que ver cómo lo hacemos". No descartó viajar a Bélgica para reunirse con el expresident.

La posición del Gobierno no pudo quedar más clara. "El 155 dejará de estar activo en el momento que tome posesión el nuevo Govern. No es suficiente la investidura. El nuevo president ha de tomar posesión físicamente en el traspaso de quien hoy está al frente de la Generalitat y que es el Gobierno de España", escribió la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en Twitter. A Torrent le recomendó que no empiece su mandato "violentando la ley" ni "repita el espectáculo" de su predecesora, Carme Forcadell. "Puigdemont ha llegado al final del trayecto. Puede adoptar decisiones poco racionales, pero no puede presidir la Generalitat. Lo sabe él, los suyos y el independentismo", aseguró.