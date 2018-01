Rajoy se abre a celebrar el Debate sobre el Estado de la Nación antes de primavera

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hablará con los grupos parlamentarios para pactar que el Debate sobre el Estado de la Nación se celebre antes de primavera, aunque sin "alterar" el calendario de aprobación de los Presupuestos de 2018. Así lo avanzó ayer el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, después de que Podemos y Ciudadanos -el primero, ya por escrito- reclamaran la víspera a Rajoy que convoque el debate. Sin embargo, el PSOE no tiene prisa, porque un "debate general donde no se acuerda" no sirve para "conseguir nada", dijo su secretaria de Igualdad, Carmen Calvo.

El PNV desmintió ayer al portavoz del PP, Rafael Hernando, que horas antes había afirmado que ya están en marcha negociaciones con los nacionalistas vascos sobre las cuentas. "Hasta que no se normalice la situación en Cataluña, no se dan las condiciones para empezar ningún diálogo", insisten.