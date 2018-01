El PNV niega que haya negociación presupuestaria con el Gobierno de Rajoy

La parlamentaria del PNV Josune Gorospe insistió este sábado en que no está en marcha ninguna negociación presupuestaria en Madrid con el Gobierno del PP. "En tanto en cuanto no se normalice la situación en Cataluña, no se dan las circunstancias necesarias para que el PNV pueda iniciar una negociación en el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado", afirmó Gorospe después de que el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, dijera el viernes que PP y PNV habían empezado ya a negociar.

Gorospe recordó que distintos portavoces del PNV lo han dicho "una y mil veces lo han dicho, y ésa es la realidad: no se están llevando a cabo negociaciones presupuestarias en Madrid". Dicho lo cual adelantó que, si la situación se normalizara, si cambiara, el PNV está dispuesto a hablar: "Para eso vamos a Madrid, para defender los intereses que redunden en beneficio de Euskadi".