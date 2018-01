El Gobierno desoye al Estado y recurre al Constitucional la candidatura de Puigdemont

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat de Cataluña firmada por el presidente del Parlament y publicada en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma.



El Ejecutivo mantiene así su criterio de recurrir esa candidatura firmada por Roger Torrent el pasado día 22 y publicada el 23 de enero y de hacerlo a pesar de contar con el criterio discrepante del Consejo de Estado, que no cree que sea el momento de acudir al Tribunal Constitucional.



El recurso se presenta "con todo respeto al parecer del Consejo de Estado", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El Gobierno cree que es la vía de "evitar que alguien huido de la justicia pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un gobierno autonómico".



En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sáenz de Santamaría ha recalcado que el Gobierno tiene entre sus obligaciones "defender España y el Estado de Derecho", así como un "absoluto compromiso con la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña". Según ha añadido, tienen "el compromiso político" y el "deber constitucional" de hacer todo lo posible para evitar que se vulnere la ley, utilizando "todos los instrumentos legales" para que Puigdemont no "vuelva a desafiar al Estado de Derecho".





El Gobierno ha decidido impugnar ante el TC la decisión de proponer a @KRLS, que se halla en busca y captura en territorio español, candidato a la investidura como president de la Generalitat.

Es una acción en total compromiso con la legalidad constitucional y estatutaria#CMin pic.twitter.com/5wUg7wN99P — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 26 de enero de 2018

Respetamos los criterios jurídicos del Consejo de Estado, pero creemos que el Gobierno tiene argumentos legales para que evitar que @KRLS pueda continuar adelante con el desafío al Estado de Derecho#CMin — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 26 de enero de 2018

¿Y si se propone a Junqueras?

Ante el revés del Consejo de Estado, Santamaría ha justificado seguir adelante porque Puigdemont está en busca y captura en España por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia al negarse a "rendir cuentas ante el Tribunal Supremo". Según ha subrayado, se trata de "delitos muy graves contra la propia democracia y las instituciones del Estado" que le "impiden" ser investido presidente.Santamaría ha señalado que "respetan" el criterio jurídico del Consejo de Estado pero ha recordado que ese dictamen, aunque es preceptivo solicitarlo, no es "". De hecho, ha señalado que el Gobierno cree que tiene argumentos legales suficientes para impugnar esa candidatura y evitar que Puigdemont "pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho y a la legalidad", sustrayéndose a la acción de la Justicia.Al ser preguntada si para el Gobierno ha sido una sorpresa el informe del Consejo de Estado desaconsejando ahora presentar ese recurso, Sáenz de Santamaría ha afirmado que ejercen las labores de Gobierno desde la "a las instituciones del Estado, pero ha indicado que es un órgano que da "opiniones" a las consultas que se le realizan pero no son "instrucciones".Preguntada por la posibilidad de que el presidente del Parlamento proponga al líder de ERC Oriol Junqueras, que está en prisión, ha explicado que en la respuesta del Consejo de Estado a la consulta potestativa que hicieron es necesaria la presencia en el Parlament de la persona que se someta a la investidura. Dicho esto, ha señalado que la decisión de que el exvicepresidente catalán pueda acudir a ese debateAnte el hecho de que los independentistas se hayan lanzado contra el Ejecutivo y si este paso les puede dar alas, la 'número dos' del Ejecutivo ha preguntado cuál sería la posición del independentismo y el "" si no utilizan los instrumentos de los que disponen y se produce el martes esa investidura del expresidente catalán.Preguntada qué ha hecho cambiar de opinión al Gobierno, dado que el martes y el miércoles sostuvo que no recurrirían esa firma de Torrent, ha destacado que el miércoles el presidente del Parlamento catalán se desplazó a Bruselas para evacuar consultas con Puigdemont y es un "elemento a tener en cuenta" y que forma parte del recurso del Ejecutivo. Y además, ha agregado, ha puesto fecha a ese pleno para el, "vulnerando" los derechos de los diputados de los demás partidos.