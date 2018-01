El TC exige la presencia física de Puigdemont para que se celebre el Pleno de investidura

El Pleno del Parlamento catalán fijado el próximo martes, día 30, para iniciar la sesión de investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña solo se podrá celebrar si el cabeza de filas de Junts per Catalunya está presente en la sala. Para ello, Puigdemont, huido en Bruselas, tendrá que regresar a España y contar con la preceptiva autorización del juez que lo reclama, el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Llarena. Queda excluida cualquier otro tipo de investidura, sea mediática o por delegación. En consecuencia, si Puigdemont no hace acto de presencia en el Pleno, la reunión parlamentaria no podrá celebrarse.

Este es el contenido del acuerdo alcanzado ayer por unanimidad, tras una reunión de seis horas, por el Tribunal Constitucional (TC), en respuesta al recurso presentado por el Gobierno contra dos actos concretos: el anuncio de que Puigdemont es el candidato a la investidura hecho el pasado día 22 por el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la posterior convocatoria de Pleno de investidura para el martes.

El laborioso acuerdo alcanzado por once de los doce miembros del TC -el magistrado Andrés Ollero se ausentó por enfermedad- ha sido calificado como una medida cautelar previa a admitir o no a trámite el recurso presentado por la Abogacía del Estado. En el acuerdo se advierte expresamente a Torrent y a los demás miembros de la Mesa de la Cámara sobre las responsabilidades "incluidas las penales" en caso de que no acaten la suspensión y sigan adelante con la investidura del expresidente catalán.

Los magistrados abordaron el recurso del Gobierno conociendo la posición del Consejo de Estado, contraria a su interposición por considerarla prematura. La misma posición adoptaron los letrados del Constitucional, basándose en la propia jurisprudencia del tribunal. En consecuencia fue esa la argumentación desarrollada por la mañana por el ponente de la resolución, el magistrado progresista Juan Antonio Xiol: la argumentación jurídica del Gobierno se considera adecuada; no así el momento elegido para la interposición del recurso.

Por la tarde, los magistrados debatieron durante cuatro horas hasta dar su visto bueno a un acuerdo, propuesto según fuentes jurídicas por el magistrado progresista Fernando Valdés, que casa con la posición del Consejo de Estado y con la de los letrados del TC, además de -muy importante- evitar que se rompa la unidad que ha mostrado el tribunal en todas sus resoluciones sobre el procés. La parte dispositiva del auto, cuyo texto íntegro se conocerá en los próximos días, establece: "No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario".

Añade que "no podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión" y que "los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios". El Tribunal declara "radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas en la presente resolución".