La CUP no investirá a ningún candidato autonomista

El cabeza de lista de la CUP en las últimas elecciones al Parlamento catalán, Carles Riera, ha negado este lunes que los anticapitalistas se opongan a que el diputado de JxCat y exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, sea presidente de la Generalitat, sino que rechazan investir a cualquier candidato que presente "un programa autonomista y no republicano".

"No vetamos a Jordi Sànchez por una razón fundamental: porque de nombres no hemos hablado. Estamos en una fase previa de hablar de qué política, de qué acción de Govern haremos", ha asegurado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha garantizado la abstención de los cuatro diputados de la CUP a la investidura de cualquier candidato que no lleve un programa republicano y de desobediencia.

"Si nos ponemos de acuerdo con un programa de Govern republicano, no es un problema de nombres, pero si no nos ponemos de acuerdo será un problema de nombres", ha insistido.

Ha criticado que JxCat "quiere desplazar la República al simbolismo del exilio" en Bélgica mientras la Generalitat actúa en el marco autonómico y que ERC plantea llevar a cabo un proceso constituyente al margen de las instituciones, algo que la CUP no avalará.

También ha expresado perplejidad por que el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, planteara en un artículo acercarse a los comunes y al PSC, y ha pedido ensanchar el acuerdo entre independentistas: "Esto no va de tender puentes con un Partido Socialista que ha votado a favor de la aplicación del 155".