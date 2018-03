Libertad con cargos para los mossos y el historiador que acompañaban a Puigdemont en Alemania

Los dos agentes de los Mossos d'Esquadra y el historiador José Luis Alay Rodríguez detenidos este miércoles han quedado en libertad con cargos esta noche después de declarar ante la Policía Nacional y a la espera de que la Audiencia Nacional les cite para una nueva comparecencia, han informado a Europa Press fuentes policiales.



El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press que Alay ha sido detenido la tarde de este miércoles en el aparcamiento del centro comercial Illa Diagonal de Barcelona.







El Prof. @josepalay q acompanyava el MHP @KRLS quan tornava a Bèlgica per sotmetre´s a la Euroordre ha estat detingut aquesta tarda a l´aparcament de l´Illa Diagonal.

Els fets no són delictius i, per tant, no ha volgut prestar declaració, quedant immediatament posat en llibertat