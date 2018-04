El PP cierra filas en torno a Cifuentes y solo acepta la comisión de investigación de C's

El PP respalda y aplaude a Cristina Cifuentes. La presidenta madrileña, que acapara el protagonismo de la convención nacional del partido en Sevilla, recibió ayer el calor de sus compañeros y el apoyo explícito de Mariano Rajoy. Los populares, sin embargo, hubieron de responder de forma afirmativa al ultimátum de Ciudadanos para que apoyen la apertura de una comisión de investigación sobre el máster que supuestamente Cifuentes cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. De lo contrario, la formación naranja amenazaba con forzar la dimisión de la jefa del Ejecutivo madrileño, a lo más que está dispuesta a llegar tras su rechazo a sumarse a la moción de censura contra la presidenta puesta en marcha por el PSOE.

Los populares respondieron ayer al llamamiento a cerrar filas que hizo la víspera la secretaria general del partido, la ministra Dolores de Cospedal. Cifuentes encontró así el alivio necesario para afrontar los "días duros" que vive desde que afloraron las irregularidades en torno a su máster.

Primero fue el cambio de notas, de "no presentado" a "notable" en 2014, dos años después de que concluyera el curso en el que se matriculó cuando ya estaba iniciado, a cuyas clases no acudió y de cuyas asignaturas no se examinó. Todo ello lo reconoció la propia Cifuentes en su comparecencia el miércoles pasado en la Cámara regional. Con posterioridad, el rector de la Universidad llevó al fiscal el acta de la presentación del trabajo fin de máster, después de que dos profesoras manifestaran que su firma fue falsificada, y aseguró que no existe constancia de que Cifuentes haya presentado dicho trabajo.

En la línea de la defensa desplegada estos días por la presidenta madrileña, quien sostiene que cursó el máster y su título tiene total validez, los populares insisten en que ahora todo el asunto cae dentro del ámbito universitario y del de la justicia. "Ella ha dado sus explicaciones, también ha iniciado actuaciones ante la justicia y será la justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno". afirmaba ayer el presidente Rajoy en Sevilla, antes de ratificar el apoyo del PP a Cifuentes". "La Universidad sobre todo es la que tiene que dar muchas explicaciones", manifestaba por su parte el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comentó respecto al debate sobre el máster de Cifuentes que hay una pregunta que solo se responde con un sí o un no y es si la presidenta de la Comunidad de Madrid tienen el título expedido por la Universidad Rey Juan Carlos. "Si lo tiene no nos ha mentido. Si no lo tiene, nos habría omitido la verdad", dijo Feijóo, quien aseguró que cree las explicaciones que Cifuentes dio en la Asamblea de Madrid.

La presión de Ciudadanos, que sostiene al Gobierno de Cifuentes, obligó al PP a aceptar la exigencia de abrir una comisión de investigación en la Asamblea madrileña. Tras la reunión del Comité Territorial de Madrid, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Ignacio Aguado, justificó la necesidad de aclarar todos los detalles en torno al curso posgrado de Cifuentes antes de adoptar otras medidas políticas.

"Hablamos de derrocar un gobierno y consideramos importante que haya esa investigación política que dé pruebas y conclusiones acerca de si políticamente procede tomar esa decisión", explicó Aguado, quien reprocha al PP que "esté poniendo en jaque el prestigio de la universidad de Madrid, que parece que no les importa".

PSOE y Podemos instan a la formación de Rivera a suscribir la moción de censura contra Cifuentes y consideran tibia la posición de la formación naranja. C's se inclina, según dejan entrever algunos dirigentes, por una solución "a la murciana". Al igual que hicieron en esa comunidad se trataría de forzar a que el PP haga dimitir a Cifuentes con la garantía de que aceptarán que la sustituya otro diputado popular.