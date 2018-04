ETA asume su culpa por la violencia pero solo pide perdón a parte de las víctimas

Como paso previo a una disolución que anunciará a comienzos de mayo, ETA asumió ayer en un comunicado su responsabilidad por el "sufrimiento desmedido" que ha generado en sus más de cincuenta años de actividad terrorista. El anticipo de su final no está, sin embargo, exento de polémica al pedir perdón sólo a aquellas víctimas que "no tenían una participación directa en el conflicto", lo que desató una amplia exigencia entre representantes políticos y de las asociaciones de damnificados de un reconocimiento que no haga distingos entre los asesinados.

La organización terrorista vasca reconoce en su declaración "el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada" y muestra "su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición". "Somos conscientes", afirma ETA en su escrito, "de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras".

El Ministerio del Interior cifra en 7.265 personas, entre muertos y heridos, el total de esas víctimas. Según ese recuento oficial, la organización deja 864 asesinados, casi un 40 por ciento de ellos civiles.

La banda terrorista reclama el perdón únicamente de aquellas que "víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto" . En su comunicado pone en plano de igualdad el sufrimiento generado por su actividad con el que provocó la respuesta de las fuerzas de seguridad y las acciones contra la banda. "Reconozcamos todos la responsabilidad contraída y el daño causado. Pese a no tener ni el mismo punto de vista ni los mismos sentimientos, todos deberíamos reconocer, con respeto, el sufrimiento padecido por los demás".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, insta a la organización terrorista a que en la declaración definitiva de su final "tenga en la misma consideración a todas las víctimas" y "reconozca el daño injusto causado por su actividad". En términos más duros, la Fundación Miguel Ángel Blanco califica de "inaceptable" que ETA "dirija un perdón selectivo y distinga entre víctimas culpables e inocentes". Por ello considera "cínica y tramposa" la declaración de la banda y califica su perdón de "estratégico y falsario". En la misma línea, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo rechaza que la organización terrorista "divida a las víctimas entre culpables e inocentes" y exige que ahora contribuya al "esclarecimiento de los crímenes sin resolver y la ubicación de las víctimas desaparecidas".

Entre los críticos con la declaración figura la exdirigente de ETA Carmen Guisasola, quien se pregunta "en qué parte quedan Yoyes o Isaías Carrasco" en la distinción que la banda hace en su comunicado entre "los que han tomado parte en el conflicto y los que no". Con esa diferencia que marca el comunicado, ETA "sólo pide perdón al pueblo vasco", sostiene la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió que "jamás" habrá contrapartidas para la banda por poner fin a su actividad y atribuye el mérito de su "derrota" a todos los españoles y "al esfuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al imperio de la ley".