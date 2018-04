Manuel Valls sopesa ser candidato de C's a la Alcaldía de Barcelona

El exprimer ministro francés Manuel Valls sopesa la oferta de Ciudadanos de presentarse como candidato a la Alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales del próximo año. "Me lo voy a pensar", respondió ayer a una pregunta sobre esa propuesta en Los Desayunos de TVE.

Valls, que nació en la capital catalana, se prodigó en los últimos días en declaraciones sobre el conflicto en Cataluña, que, a su juicio, debe encontrar una solución política porque el separatista "no es posible". "Me he metido en este debate porque soy nacido en Barcelona, hijo de catalán, y porque también quiero dar a Cataluña y a España mis orígenes", explicó el exprimer ministro. Valls se presentó a las elecciones primarias del Partido Socialista francés para las presidenciales del año pasado pero no resultó elegido. Después se aproximó al partido de Macron pero sin resultados.

Su reconocimiento de que ahora estaría sopesando una oferta de Ciudadanos provocó la respuesta inmediata de algunos de sus potenciales rivales, como el líder del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, quien considera un error esa propuesta. "Este tipo de experimentos se hacen pensando en los partidos, y no en los barceloneses", manifestó el exalcalde de la capital catalana. "Es básicamente política de globo sonda, postureo. Un anuncio que interesa a Manuel Valls porque es una persona con una carrera política agotada en Francia y puede salir en los telediarios, mientras Ciudadanos puede anunciar alguna cosa ante la imposibilidad de anunciar nada", afirmó por su parte el líder de los comunes Xavier Domènech.