La CUP se abstendrá hoy para hacer a Torra president, pero sin pacto de gobernabilidad

Los anticapitalistas de la CUP conjuraron ayer el fantasma de unas nuevas elecciones en Cataluña al decidir en asamblea que sus cuatro diputados en el Parlament se abstengan hoy, lo que permitirá que el candidato de Junts per Catalunya (JxC) Joaquim Torra sea elegido presidente de la Generalitat.

Sin embargo, los diputados de la CUP no facilitarán la gobernabilidad, lo que deja a Torra con un diputado más de los que suman el resto de los partidos con representación en la Cámara (65).

En la sesión de hoy en el Parlament, que empieza a las 10.30 horas, el candidato solo necesita más votos a favor que en contra, y la abstención de los anticapitalistas le garantiza la investidura.

El consejo político de la CUP, reunido en Cervera (Lérida) coincidiendo con una asamblea general de la formación, debía pronunciarse sobre la petición de tres asambleas territoriales de tornar en "noes" las abstenciones que el partido había decidido emitir ante cualquier candidato que no fuera Carles Puigdemont.

Al finalizar el cónclave, el portavoz, Lluc Salellas, explicó que la CUP decidió "no bloquear la investidura" por "el contexto político actual", marcado por el 155 y los políticos presos o en el extranjero, pero eso no les compromete a facilitar "la gobernabilidad" durante la legislatura. Y eso, porque los cuperos han visto una "reculada" de JxC y ERC en el objetivo de materializar una "república catalana efectiva".

Más clara aún fue la diputada Maria Sirvent: la CUP pasa a la "oposición activa" y su abstención ante Torra "no pueden interpretarse como apoyo o colaboración" al Govern o al candidato.

La oposición recibió de uñas el aval de la CUP a Torra. Carlos Carrizosa (Cs) cree que quien llega a la Presidencia de la Generalitat es un "ultranacionalista radical que insulta a los españoles y homenajea fascistas". Y avisó: "Se avecinan tiempos difíciles".

La portavoz del PSC, Eva Granados, casi calcó el denuesto de Carrizosa al tachar al candidato de JxC de "ultranacionalista supremacista de derechas que odia a la mitad" de los catalanes.

"Legislatura autonomista"

El mensaje de Quim Torra es "muy decepcionante" a los ojos del PSOE, que emplaza al candidato a "apartar el supremacismo y la xenofobia", que exhibe su desagrado ante un discurso que anticipa más "vía unilateral" y más procés, pero que no les hace perder toda la esperanza de que esto que se abre hoy sea "una legislatura autonomista". La vicesecretaria general, Adriana Lastra, interpretó ayer el nuevo escenario de la crisis catalana dejando al pasar un reproche para la actitud a su juicio veleidosa de Ciudadanos, que "dependiendo de si es día par o impar, o de la última encuesta, apoya o no el 155". Lastra se acoge a "lo votado en el Senado" y afirma que "nosotros no mercadeamos con la defensa de la democracia, eso que lo haga Albert Rivera".