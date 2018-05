Torra nombra consejeros a los encarcelados Turull y Rull y a los huidos Puig y Comín

El presidente catalán, Quim Torra, ha nombrado miembros de su Govern a dos exconsellers en prisión preventiva, Jordi Turull y Josep Rull, y otros dos huidos en Bélgica, Antoni Comín y Lluís Puig, desoyendo las advertencias del Gobierno, que ya ha anunciado que estudiará su "viabilidad".



En un comunicado, en el que habla de "provocación" y desacredita la voluntad de diálogo de Torra, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy subraya que analizará si es viable el nuevo Govern y que lo hará "a través de su Secretariado, que es el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto de nombramiento propuesto"



Torra ha firmado este mediodía el decreto que estructura los ámbitos del Govern y el decreto de nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo catalán, quienes, según ha informado la Generalitat, tomarán posesión del cargo el miércoles 23 de mayo.



En su compromiso de "restituir" a los consellers cesados tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Torra ha nombrado al frente de sus anteriores responsabilidades a Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Lluís Puig (Cultura) y al republicano Antoni Comín (Salud).



Pere Aragonès, nuevo hombre fuerte de ERC, ha sido nombrado vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, asumiendo el mismo rol que ejerció Oriol Junqueras en el anterior Govern y Elsa Artadi, mano derecha de Puigdemont, será la portavoz del Govern y consellera de Empresa y Conocimient.



Por su parte, Ernest Maragall, quien fuera conseller del PSC y que desde el 1 de mayo es militante de ERC, es el nuevo conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.



Los otros consellers de Esquerra serán, además de Comín, Ester Capella (Justicia), Chakir El Homrani (Trabajo, Asuntos Sociales y Familias), Teresa Jordà (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) y Josep Bargalló, que al frente de Educación repetirá el cargo que ejerció unos meses durante el Tripartito de izquierdas.



Completan los consellers de JxCat, junto a Turull, Rull, Puig y Artadi, Miquel Buch -expresidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM)- que asume Interior, y Jordi Puigneró, conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, departamento de nueva creación que sustituye a la Consellería de Gobernación.



La designación de los cuatro exconsellers en prisión preventiva o huidos en Bélgica supone un desafío al Ejecutivo central, después de que el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, hubiera asegurado poco antes del anuncio, que la voluntad de diálogo anunciada por Torra en la carta enviada al presidente Mariano Rajoy se contradice con el hecho de nombrar consellers a personas que están en prisión.



"No sería la mejor manera de empezar y, en cualquier caso, esto requeriría el estudio desde el punto de vista jurídico para tomar la decisión de qué medidas cabría emprender", había apuntado Millo en declaraciones antes del acto de celebración del 174 aniversario de la Guardia Civil en Cataluña en Sant Andreu de la Barca (Barcelona).



Poco después de conocerse el nombramiento, la defensa de Turull y Rull ha enviado un escrito al Supremo solicitado su libertad provisional con la "mayor celeridad y urgencia posible", para que puedan tomar posesión y "ejercer sus cargos de manera "inmediata".



Per ser conseqüent i lleial als nostres compromisos amb els ciutadans de Catalunya, m´honora acceptar la petició del President @QuimTorraiPla de continuar essent conseller de Presidència. Per mi no quedarà dedicar-me en cos i ànima al servei de tots els catalans. pic.twitter.com/vl7c2ZVDHJ