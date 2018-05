"Espero que los presos de ETA no se negocien por los presupuestos"

Mano derecha de José María Aznar entre 1996 y 2004 como secretario general de la Presidencia del Gobierno y cerebro de su think tank de pensamiento político, Javier Zarzalejos (Bilbao, 1960) desmitifica el glamour del poder en su flamante libro No hay ala oeste en la Moncloa. Zarzalejos, uno de los tres enviados por Aznar a sentarse a negociar con la cúpula etarra en 1999, se resiste a reconocer aportaciones sensibles a la lucha contra ETA a los expresidentes socialistas Felipe González y Zapatero a la vez que celebra que Rajoy no haya tenido que enfrentarse a ningún atentado desde 2011. "Nos dimos pronto cuenta de que ETA quería seguir dirigiendo el independentismo vasco pistola en mano", rememora este licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto que dirige desde 2012 la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), organización que hace dos años rompió con el PP y renunció a las subvenciones públicas para defender su propia forma de entender el liberalismo reformista y la España constitucional. Agradecido por el papel mediador del obispo de San Sebastián Juan Uriarte en el proceso de desmantelamiento de ETA, a Zarzalejos le produce "repelús" referirse a las actas firmadas por la etarra Belén González Peñalva en las que pone en sus boca algunas frases supuestamente pronunciadas ante la cúpula etarra que descontextualizadas sorprenden en un representante del Gobierno de España.

-¿Cómo ha celebrado usted la reciente disolución de ETA, después de haber dejado un reguero de más de 850 víctimas?

-ETA no estaba en condiciones de atentar más. Lo que ha hecho ahora es escenificar su propósito de blanquear su trayectoria criminal y beneficiar a sus herederos políticos.

-¿Qué echa en falta en este final de la banda terrorista?

-Echo en falta un reconocimiento del daño que ha causado, de la injusticia de sus acciones, del legado perverso que ha dejado y de la ilegitimidad de ese daño provocado a las víctimas directas, a los miles de desplazados del País Vasco, a los heridos y a la convivencia.

-¿Coincide con Aurelio Arteta en que ETA ha sido derrotada policialmente pero que su aparato político e ideológico sigue en pie?

-ETA pretende seguir dando la batalla política porque no puede dar la batalla policial pero mantiene su confrontación con el sistema democrático español. ETA no se ha disuelto por una reflexión ética o moral sino porque era incapaz de seguir matando. Si pudiese seguir asesinando, lo haría.

-En la reunión de despedida de la banda en la localidad francesa de Cambo-les-Bains las personalidades internacionales asistentes ni siquiera hablaron de terrorismo. ¿Qué le sugiere esa escenificación?

-Lo que han tratado de hacer es incluir a ETA en esa historia mitológica de la lucha de los vascos contra la opresión del Estado español. Eso solo beneficia a Bildu y a su aparato político que siguen sin condenar la violencia.

-El lehendakari Iñigo Urkullu y la presidenta navarra Uxue Barkos ya se han apresurado a propiciar un consenso para "adaptar la política penitenciaria" a los presos etarras. ¿Cómo le suena a usted esa música que tan bien conoce?

-Esa es una postura disparatada y formulada únicamente para el estricto consumo interno de los nacionalistas. Es increíble que la única prioridad de estos sea ahora ver qué se hace con los presos sin tener en cuenta a los más de 850 asesinados y a las víctimas que exigen esclarecer qué ha pasado con sus seres queridos matados por la banda.

-Cuando usted era el responsable de la secretaría general de la Presidencia con Aznar acercaron en 1999 a 105 presos de ETA a cárceles del País Vasco, como parece que hará ahora Rajoy a cambio de que el PNV le ayude a aprobar los presupuestos del Estado. ¿Es más de lo mismo?

-Nosotros acercamos a 105 presos a cárceles menos alejadas del País Vasco en una acción respaldada por el Congreso de los Diputados. La situación ahora es diferente y habría que individualizar cada caso al máximo porque un preso de ETA es igual al que está en la cárcel por estafa o por lesiones. Espero que la situación de los presos de ETA no se negocie a cambio de unos presupuestos.

-¿Supone la numerosa presencia de sus representantes en las instituciones democráticas el indulto político y moral de ETA?

-Eso es lo que nos jugamos ahora cuando ellos buscan un indulto político e histórico de sus atentados para vendernos a esos asesinos como combatientes de una larga historia de conflictos en el País Vasco. Pretenden eludir sus responsabilidades, lograr más apoyos y al final pedir contraprestaciones al Estado.

-¿En qué ha cambiado la política antiterrorista de Mariano Rajoy respecto de la aplicada por José María Aznar con usted como uno de los interlocutores del Gobierno ante ETA?

-Rajoy llegó al Gobierno en 2011 cuando ETA anunció el cese definitivo de sus acciones terroristas. No podemos olvidar que además Rajoy fue ministro del Interior de Aznar cuando se creó toda la arquitectura legal y se logró la cooperación internacional para enfrentarse a ETA. Se hablaba hasta aquel momento de un empate técnico entre el Estado español y ETA pero con Aznar se logró sacar adelante la Ley de Partidos e ilegalizar Batasuna con el respaldo de los tribunales europeos. Rajoy no tuvo que enfrentarse desde 2011 a ningún atentado de ETA.

-Entre los dos presidentes del PP estuvo el socialista Rodríguez Zapatero que también dio pasos para tratar de acabar con los atentados etarras. ¿Cómo valora su papel en este aspecto?

-Soy muy escéptico sobre lo que supuso ese proceso de negociación con ETA impulsado por Zapatero cuando además se hablaba de avances y ETA atentó contra la T-4. No creo que ese proceso acelerase de ninguna manera el final de ETA ni cambiase su situación respecto a lo que ocurría en 2004.

-Con la perspectiva que da el paso del tiempo, dígame por qué fracasó aquel encuentro con ETA en el que usted participó para tratar de poner fin a la actividad terrorista.

-Solo hubo un encuentro cuyo objetivo era acreditar en qué medida era cierto el interés de ETA por retirarse de la escena asesina y dejar en manos del PNV, Eusko Alkartasuna y Batasuna la búsqueda de esa idea de obtener la independencia del País Vasco. Verificamos entonces que eso que decían de que abandonaban la lucha armada era mentira. Querían dirigir la estrategia independentista pistola en mano.

-¿Comprendió usted entonces el fracaso de las negociaciones llevadas a cabo en Argel por el Gobierno socialista de Felipe González que ustedes calificaban de "catastróficas"?

-Lo que nunca quisimos repetir fue un proceso que no dio resultado alguno y además apostamos por una total trasparencia informativa sin bajar nunca la guardia de la acción policial. Esos factores no los vi en la negociación llevada a cabo por el equipo de González.

-Usted les llegó a decir a los jefes de la banda: "No venimos a la derrota de ETA". ¿A qué iban, pues?

-Sería absurdo ir y decirles que íbamos buscando su derrota. Fuimos a calibrar si de verdad estaban dispuestos a dejar las armas y no lo estaban.

-Pero es que también les garantizó que no iba a convencerles de que dejaran de ser una organización armada. ¿Por qué no era una buena idea tratar de convencerles de que defendieran sus ideas democráticamente?

-Esas son frases que salen de las actas de ETA y me produce repelús tener el más mínimo careo con Belén González Peñalva a la que desde luego no le otorgo el honor de haber sido notaria de nada. Fuimos a dejarles claro que en la negociación no íbamos a entrar en el juego de persuadirles para que dejaran la violencia si ellos después pedían contraprestaciones.

-¿Le costó a usted mucho esfuerzo entender la lógica de ETA en el encuentro que mantuvo con sus dirigentes?

-En absoluto. La lógica de ETA ha sido siempre matar para lograr sus objetivos políticos.

-¿Comparte la opinión del exministro del Interior de Aznar, Jaime Mayor Oreja, de que el proyecto de ruptura de ETA está más desarrollado que nunca en Cataluña?

-Históricamente hay un proceso de ruptura que tiene que ver con ETA y ahora hay un proyecto de ruptura en Cataluña donde se ha llegado a una declaración unilateral de independencia.

-¿Qué cabe hacer, según su experiencia, ante la llegada de Joaquim Torra a la Presidencia de la Generalitat y el gobierno y el parlamento paralelos que pretende montar?

-Hay que dejar muy claro con palabras y con hechos que no existe más legitimidad que la que otorga la Constitución y el Estatuto y que el presidente de la Generalitat es el primero que está obligado a cumplir esa legalidad y plegarse a la ley como condición previa para el ejercicio de la política.

-¿Encontró España más colaboración en Europa contra ETA de la que está recibiendo el Tribunal Supremo con los rechazos que le están dando en Alemania y Bruselas a sus euroordenes de repatriación de los independentistas fugados?

-Nosotros siempre pusimos mucho énfasis en el desarrollo de la cooperación internacional y se lograron éxitos importantes como la euroorden y la elaboración de una lista europea de organizaciones criminales donde incluimos a ETA. Además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró válida la Ley de Partidos Políticos.

-¿Era el obispo Uriarte neutral en aquellas negociaciones o debería formar parte de los arrepentidos de la Iglesia Católica por el comportamiento de algunos de sus miembros?

-La actuación del obispo Uriarte fue impecable.

-¿Cuál fue el momento más dramático vivido por usted en la Moncloa?

-El día del asesinato de Miguel Ángel Blanco y el 11-M.

-¿Incorporarán a Rajoy a Faes cuando abandone la Presidencia del Gobierno?

-No sé si él querrá pero contar con otro expresidente sería un nuevo honor.

-Dígame la verdad: ¿Por qué ha roto Faes con el PP?

-No hemos roto. Nos hemos separado amistosamente porque queríamos contar con un think tank más creíble al margen de cualquier partido político para defender nuestras ideas a favor de una sociedad abierta, del liberalismo reformista y de la España constitucional.

-¿Estaría José María Aznar dispuesto a dar un paso al frente y volver a la arena política si se pone en riesgo la unidad de España?

-Eso es impensable. Aznar cerró su ciclo político de una forma muy meditada.