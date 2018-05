Torra insiste en que se publiquen hoy los decretos: "No puede ser de otra manera"

El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, resaltó ayer la necesidad de que se publique hoy el decreto de nombramiento de los consejeros catalanes para que el Gobierno autónomo empiece a caminar. Torra pidió a Rajoy y Sánchez que se sienten a dialogar y no judicialicen la política.

"No me puedo imaginar que el Gobierno español incumpla la ley. Espero que mañana [por hoy] se publiquen los dos decretos. No puede ser de otra manera. El presidente de la Generalitat tiene la facultad de nombrar a los consellers y espero que el Gobierno lo respete", sentenció.

Las quejas por la respuesta de Rajoy al desafío de Torra fueron generales en el independentismo. El portavoz de JxC, Eduard Pujol, criticó el mantenimiento del 155 y lo atribuyó a una pugna entre PP, C's y PSOE "para ver quién es más ultra". La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, acusó a Rajoy de "despreciar las leyes, ignorar la democracia y humillar la voluntad mayoritaria de los catalanes".

Desde ERC, el diputado Gabriel Rufián denunció la "carrera de hooligans entre el PP y C's, con el silencio cómplice del PSOE". Los comunes denunciaron el mantenimiento del 155 "de manera absolutamente injustificable".