La Guardia Civil sospecha que Valtonyc ha huido al extranjero

La Guardia Civil y la Policía sospechan que el rapero mallorquín José Miguel Arenas Beltrán, más conocido como Valtonyc y que tiene que ingresar antes de mañana en la cárcel para cumplir una pena de tres años y medio de privación de libertad, se halla fuera de Mallorca, al parecer en el extranjero.



Pese al emplazamiento de diez días cursado por la sala segunda de la Audiencia Nacional para que Valtonyc entre voluntariamente en prisión, el músico dispone de libertad de movimientos. Arenas fue condenado por enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas, injurias al anterior Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, y amenazas a Jorge Campos, dirigente del partido Actúa Baleares.



La Guardia Civil y la Brigada de Información de la Policía Nacional han montado un dispositivo preventivo para evitar que el rapero, condenado por las letras de sus canciones, eluda la acción de la Justicia. Entre las medidas de vigilancia ha trascendido el control de los vuelos de salida de Mallorca en esos diez días, pero Valtonyc ha animado a sus seguidores a sacar billetes aéreos a su nombre con el fin de despistar a los agentes.



No obstante, fuentes consultadas por este diario han expresado su creencia de que Arenas hace unos días abandonó Mallorca rumbo a un país extranjero. Entre los posibles destinos del joven músico se hallan Bélgica o Suiza, donde políticos catalanes implicados en el proceso secesionista han hallado temporalmente refugio.



Valtonyc, en principio, tiene de plazo hasta mañana para presentarse en cualquier cárcel de España y empezar a cumplir su condena. El condenado, sin embargo, ha asegurado que no comparecerá voluntariamente y que tendrá que ir la Policía a buscarlo.



De forma paralela, Juan Manuel Olarieta, abogado de Arenas, ha presentado un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para conseguir la anulación de las dos sentencias condenatorias contra su representado y alegando que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Olarieta ha pedido a Estrasburgo que suspenda el ingreso en prisión del músico en tanto no se pronuncia sobre su demanda de amparo.



Valtonyc no ha hecho ninguna aparición pública en los últimos días y se ha comunicado con sus seguidores a través de las redes sociales.





Puigdemont le desea suerte

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha solidarizado este miércoles con el rapero Josep Miquel Arenas, conocido como 'Valtonyc', y le ha deseado suerte a través de su cuenta de Twitter."Todo mi afecto por una decisión difícil en el ámbito personal pero que te permite seguir defendiendo valores y libertades fundamentales, sin los cuales no hay democracia. Suerte @valtonyc, y un abrazo", ha manifestado Puigdemont en un tuit recogido por Europa Press.

Tot el meu afecte per una decisió difícil en l´àmbit personal però que et permet continuar defensant valors i llibertats fonamentals, sense els quals no hi ha democràcia. Sort @valtonyc, i una abraçada. https://t.co/IWHM9Y4oOK — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 23 de mayo de 2018

Lo ha dicho después de las informaciones publicadas según las cuales 'Valtonyc' puede haber salido de España antes de que tenga que ingresar en prisión al finalizar este jueves el plazo de diez días decretado por la Audiencia Nacional para cumplir su condena de tres años y medio de cárcel.