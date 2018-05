Llarena, el juez confiado

El juez Pablo Llarena parece retomar las riendas de la situación y centrando el caso Puigdemont con el objetivo de que el expresidente catalán vuelva a España. Coinciden varios juristas en que se precipitó, confió, no consultó con expertos su primera Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) -bautizada popularmente como euroorden-, y de ahí que se haya perdido una oportunidad y mucho tiempo. Y que lo mismo ha ocurrido buscando y celebrando la detención de Carles Puigdemont en Alemania, prometiéndoselas muy felices cuando si hubiera consultado a los expertos en la materia le habrían advertido de que mejor no, que no era el territorio apropiado.

El enredo tiene que ver con cuestiones técnico-jurídicas complejas. España defendió e impulsó la euroorden, cuya "necesidad" cobró fuerza tras el ataque terrorista del 11-S contra las Torres Gemelas. Se trata de un reconocimiento mutuo y automático de las decisiones judiciales entre los estados miembros de la UE en la persecución de 32 delitos graves. Como se dijo en el momento de su aprobación en 2002, el objetivo es que la justicia viaje sin fronteras y facilitar la cooperación para que terroristas y delincuentes no puedan esconderse en países más o menos vecinos.

La euroorden sustituyó al tradicional proceso de extradición, lento y complejo, y se sustenta en la confianza mutua entre países y la justicia de cada uno de ellos. Esa es la teoría, porque en la práctica siempre hubo reticencias de algunos estados miembros, que incluso retrasaron su entrada en vigor. Como Alemania.

Y es que, como el jurista Juan Carlos da Silva, experto en euroórdenes, resumió en un artículo titulado La orden europea de detención ya no es lo que era, "la confianza mutua es relativa, porque el nivel de protección es diferente" en unos países y otros. Ahí está la clave.

Una sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán estableció hace un tiempo la reserva del control de la discrecionalidad con la que deben operar los jueces teutones, en defensa de los principios constitucionales de su país a la hora de trasponer el derecho europeo. Es decir, que van a continuar siendo garantes de los derechos de quienes comparezcan ante ellos y por eso seguirán analizando todos los indicios y pruebas que se le presenten antes de tomar una decisión. No van a aplicar una euroorden de manera automática sin más, y menos si el motivo no está recogido en su ordenamiento jurídico.

Eso es lo que pasó con Puigdemont, que tampoco protagonizó el primer caso. Hay jueces españoles que rechazaron cumplir una euroorden dictada por colegas de otros países al entender que se podrían vulnerar los derechos humanos del reclamado.

Con todos estos antecedentes, ¿qué le pasó al juez Llarena? ¿Por qué esas idas y venidas, impulsando una euroorden, retirándola, volviendo a dictarla y creando tanto desconcierto? Algunos juristas apuntan a un "puntín" de soberbia por "eso de que los magistrados del Supremo no tienen por qué consultar con otros jueces a los que se considera de inferior categoría aunque sepan más". Otros, sin embargo, coinciden en que Llarena acusó un "exceso de confianza al pensar que Alemania aplicaría la euroorden de manera automática". Pero todos coinciden en que mejor hubiera preguntado.

Lo cierto es que casi todo es subsanable, y Llarena ya ha debido de consultar y está en ello.