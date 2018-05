El tribunal alemán persiste en el rechazo a entregar a Puigdemont por rebelión

Alemania mantiene la incógnita sobre la entrega de Carles Puigdemont a España y los delitos por los que podrá ser juzgado. El tribunal Schleswig-Holstein, en una resolución conocida ayer, persiste en su rechazo a extraditar al expresidente catalán por el delito de rebelión mientras siguen abiertas las indagaciones sobre el de malversación. En una nueva fase del proceso, la Fiscalía del mismo estado anunció que prepara nuevos argumentos para defender ante la corte las tesis del juez Pablo Llarena, que instruye la causa por el proceso secesionista, y pedir la extradición de Puigdemont por todos los cargos que se le imputan en España.

Los jueces de Schleswig-Holstein dieron respuesta ayer a un escrito del 9 de mayo pasado en el que la Fiscalía de ese lander alemán, a la vista de documentación complementaria presentada por los fiscales españoles durante una reunión en La Haya, pedía la detención de nuevo del expresidente catalán, quien cuatro días antes había quedado en libertad bajo fianza de 75.000 euros. Ahora, los tres jueces se reafirman en su primera decisión. "Desde el punto de vista del tribunal, en el marco del proceso no ha habido ni en la base probatoria ni en la consideración jurídica de los hechos un cambio significativo que lleve a un cambio de la postura que quedó reflejada en la decisión del 5 de abril de 2018", afirman los magistrados alemanes. Consideran que no hay nuevos elementos que modifiquen su postura. "La sala sigue sin ver que la acusación de rebelión se corresponda con el delito de alta traición recogido por el Derecho alemán. Las informaciones adicionales sobre hechos puntuales no modifican esta valoración", señala el tribunal en una nota. Entre los documentos remitidos por Llarena figuraban vídeos de actos violentos de los independentistas contra las fuerzas policiales. Para los jueces, "tampoco existe un delito de perturbación del orden público", calificación que sería equivalente a la de sedición en el código español.

El tribunal Schleswig-Holstein señala que sigue analizando la solicitud de entrega por malversación de fondos "pese al contenido contradictorio del material suministrado por las autoridades españolas" para justificar la imputación de Puigdemont por ese cargo.

El proceso entra ahora en otra fase. La fiscalía alemana formalizará, previsiblemente al final de la semana, una nueva petición de extradición en la que figurará el delito de rebelión. La solicitud responderá, según fuentes de la Fiscalía, a los razonamientos expuestos ayer por la Audiencia Territorial para rechazar la petición del ingreso en prisión del líder independentista. La resolución final dependerá, según algunos especialistas en derecho, de la capacidad de la Fiscalía para aportar nuevos argumentos que sustenten su calificación de los hechos, en la medida que los esgrimidos hasta ahora fueron descartados por la corte del lander.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, destaca que el procedimiento sigue abierto por lo que ninguna de las decisiones puede considerarse definitiva. "Hay que respetar los tiempos y las resoluciones de los tribunales", manifestó el ministro. Para Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Puigdemont, a la vista de la decisión de los jueces alemanes, "es evidente para un observador imparcial que rebelión no hay".