Zaplana, detenido en Valencia por cohecho, blanqueo, malversación y prevaricación

El exministro de Trabajo con el popular José María Aznar (2002-2004), Eduardo Zaplana, fue detenido ayer en Valencia, al igual que al menos otras seis personas, acusado de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. La operación, ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está abierta y anoche no se descartaban más detenciones.

Entre los ya arrestados figuran dos sobrinos del ex director general de la Policía y ex vicepresidente valenciano Juan Cotino: Vicente y José Cotino; el que fuera jefe de Gabinete de Zaplana en Valencia y presidente del club de baloncesto Estudiantes, Juan Francisco García; el ex director de Relaciones Institucionales de Terra Mítica Joaquín Barceló Llorens, y su esposa, Felisa López. La secretaria particular de Zaplana, Mitsuko Henríquez, será citada en calidad de imputada, al igual que el propio Juan Cotino y la esposa de Zaplana, Rosa Barceló.

La detención de Zaplana, de 62 años, a quien se empezó a investigar tras aflorar ahora capitales obtenidos ilegalmente en su etapa como presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002), se produjo en su domicilio valenciano y se enmarca en la operación Erial. Dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción, la operación, independiente de otras, se centra en adjudicaciones "sospechosas" por las que empresarios habrían pagado más de diez millones de euros de comisiones.

El dinero habría sido ocultado a través de entramados de empresas radicadas en Uruguay, Panamá y Luxemburgo. Las líneas principales de la investigación giran en torno a adjudicaciones del Plan Eólico Valenciano y a concesiones de ITV de la Comunidad Valenciana. La conexión de las cantidades ahora afloradas con actividades delictivas abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos supuestos delitos.

Tras detener a Zaplana, los agentes de la UCO subieron con él a su domicilio, que registraron durante cinco horas, antes de conducirle a su casa de Benidorm, ciudad de la que fue alcalde entre 1991 y 1994. Los agentes sacaron de la vivienda de Valencia varias cajas con material e intervinieron en el garaje dos turismos de alta gama de matrícula reciente.

Tras conocerse su detención, el Partido Popular suspendió cautelarmente de militancia a Zaplana, mientras que Telefónica, para la que trabajaba en el área de Asuntos Públicos, decidió la suspensión de la relación laboral "con carácter inmediato".

Zaplana, que dejó la política en 2008, es el segundo presidente de la Comunidad Valenciana detenido, tras su sucesor, José Luis Olivas (presidente entre 2002 y 2003). Es, además, el tercero en ser investigado, tras Olivas y Francisco Camps, presidente autonómico entre 2003 y 2011 y sucesor de Olivas.