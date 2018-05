Los juristas destacan la condena al PP como "lo más grave" de la sentencia

La actual legislación hubiera permitido condenar penalmente al PP, lo que podría haber supuesto incluso su disolución. Pero legalmente no ha sido posible porque la reforma del Código Penal se aprobó cuando ya se habían cometido los hechos. Aún así, los expertos juristas consultados coinciden en que la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es lo suficientemente grave como para destruir la imagen no solo del partido del Gobierno de España, sino también de Mariano Rajoy, presidente del Ejecutivo y del partido que lo sostiene. Todos ellos concluyen que el fallo judicial "deja claro" que existía una banda organizada para depredar las arcas públicas utilizando el poder político.

Javier Fernández Teruelo, Catedrático acreditado de Derecho Penal, matizó que el PP ha sido condenado como partícipe a título lucrativo. "No se condena penalmente a la persona jurídica porque no se puede, porque la reforma del Código Penal que permite su castigo no estaba aprobada cuando se cometieron los hechos. La ley se aprobó el 22 de junio de 2010 y no se puede aplicar por el carácter irretroactivo de las normas desfavorables", señaló.

La condena del PP "es una forma de responsabilidad civil, porque se ha beneficiado económicamente de delitos cometidos por otros, igual que Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, por eso la pena se limita a devolver dinero". Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera podido aplicar el actual Código Penal al PP? "La legislación actual contempla varias penas, y la más grave es la disolución, aunque es difícil que se pudiera aplicar en este caso porque se destina a aquellas empresas creadas para delinquir; por ejemplo, para blanquear dinero". Aún así, remarcó que "la sentencia recoge prácticamente la comisión de todos los delitos que están tipificados contra la Administración Pública. La corrupción era sistémica y generalizada, y todos los que estamos en contra de estas prácticas tenemos motivos para estar contentos".

Javier Junceda, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Doctor en Derecho Administrativo, destacó, por un lado, que "no es muy lógico una demora de una década en un caso tan grave como éste". Pero lo más "reseñable" y "fundamental" en la sentencia es la condena del PP como beneficiario de "una trama organizada para depredar fondos públicos".

El jurista señaló que la trama Gürtel debe analizarse en el contexto económico e histórico en la que se produjo. "Retrata una época de boom de la economía en la que este tipo de hechos se producían no solo porque hubiera tramas con intención delictiva, sino también por una dejación en las tareas de control y supervisión de carácter jurídico y económico. Quizás pasaba desapercibido y/o se consideraba un mal menor, todo lo contrario al reproche social actual", señaló. Junceda calificó de "saludable" las condenas porque "demuestran que el sistema judicial funciona, pese a que el Poder Ejecutivo está en manos del partido condenado". El jurista también alertó del riesgo de que "se pueda caer en el populismo jurídico" y pensar y exigir que delitos de carácter administrativo tengan que ser enjuiciados como si fueran penales. "No se puede llevar una sentencia de estas características, que responde a una organización y a una trama, a una situación generalizada, porque sería un clamoroso error", advirtió.

Francisco Bastida, catedrático de Derecho, señaló que la sentencia se puede analizar desde una dimensión judicial, "porque demuestra que en este país la justicia funciona"; penal, porque se condena a los integrantes de una banda que se ha demostrado organizada para delinquir; política, porque la imagen del PP, el partido del Gobierno, "queda muy deteriorada no sólo en España sino también en el exterior", y electoral, porque "es un torpedo en la línea de flotación del PP en un momento en que Ciudadanos se ha convertido en una clara alternativa".

Bastida fue muy duro en lo relativo a la sentencia del PP, que en su opinión, "la gravedad de los hechos debería conllevar la disolución de ese partido". Remarcó que "ha quedado demostrado que durante años fue una banda criminal que se aprovechaba del poder público para una recaudación ilegal y para lucrarse, y esto es muy grave". Y añadió que "Mariano Rajoy "queda a la altura del betún, tanto en su imagen interna como frente a otros países, porque es el máximo dirigente de un partido corrupto".

El catedrático de Derecho Constitucional también se refirió a la condena de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, y señaló que el fallo judicial "establece unas observaciones muy distintas a las que se hicieron sobre la infanta Cristina, "que también declaró no saber nada y se señaló que era tanto como tratarla como un objeto".

La Audiencia Nacional ha condenado a Rosalía Iglesias a 15 años de prisión por beneficiarse de un delito cometido por otros. "Bárcenas dijo que si se condenaba a su mujer, tiraría de la manta. Gürtel solo es el principio de todo lo que queda por venir. Habrá que esperar a ver qué carta se saca ahora de la manga", destacan.