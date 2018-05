El PSOE ofrece comicios "en unos meses" para atraer a C's a su moción de censura

El PSOE se comprometió ayer a convocar elecciones generales en "unos meses" a fin de conseguir el apoyo de Ciudadanos a la moción de censura que el viernes registró en el Congreso para derribar a Mariano Rajoy. El líder socialista, Pedro Sánchez, necesita el respaldo de C´s para no depender de los votos de los partidos independentistas, que es la otra opción que se le presenta, aunque solo si el PNV acepta sumarse. Los nacionalistas vascos, siempre decisivos esta legislatura, supeditaron su apoyo a que Sánchez presente una disposición a abordar una "profunda reforma del modelo territorial del Estado".

"Este país no aguanta un día más la corrupción del PP". Éste es el mensaje que ayer lanzó la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, para justificar la necesidad de una moción de incierto resultado, detonada por la demoledora sentencia de la pieza principal del caso Gürtel. Un día después de su depósito, ya empieza a registrar los vetos cruzados de los partidos.

Calvo negó que el líder socialista haya decidido presentar la moción porque, como denuncia el PP y también C´s, se vale de cualquier medio para llegar a la Moncloa. Y para demostrar su aserto, anunció que el PSOE se compromete a convocar elecciones, aunque no de forma inmediata, porque, en primer lugar, es necesario "estabilizar el país en sus muchas crisis y restañar desigualdades". Según Calvo, la idea de Sánchez es lograr "objetivos sociales" y "hacer limpieza" antes de convocar comicios.

El número tres del partido, José Luis Ábalos, ya lo había explicado la noche del viernes, aprovechando para desmentir que los socialistas vayan a negociar con las formaciones independentistas a fin de lograr su respaldo a la moción de censura, como afirma C´s. "Ciudadanos quiere que se convoquen elecciones, y no va a haber problema; y quiere que no se haga ningún pacto con independentistas, que no lo va a haber", explicó Ábalos, que, como Calvo, insistió en que la moción "no es una maniobra para alcanzar el poder", sino que su propósito es responder a un Gobierno que "no quiere asumir ningún tipo de responsabilidades" frente a una sentencia "demoledora".

La moción presentada por Sánchez contra Rajoy tiene, de momento, el apoyo garantizado de Unidos Podemos (67), Compromís (4), ERC (9) y Nueva Canarias (1). Por esta vía, son imprescindibles también los votos del PDeCAT (8) y el PNV (5).

Los exconvergentes se dicen dispuestos a hablar con Sánchez, pero Junts per Catalunya (JxC), la lista que Carles Puigdemont encabezó el 21-D y bajo la que el PDeCAT quiere cobijarse en las municipales del año que viene, rechaza que el líder del PSOE, un "cómplice del 155", reciba el apoyo del PDeCAT. De hecho, el presidente catalán, Joaquim Torra, que no milita en ningún partido, anunció que el "sí" a Pedro Sánchez pasa por que éste dé su apoyo "a los presos políticos y exiliados, y también a todo aquello que signifique republicanizar el Estado español".

No lo pone mucho más fácil el PNV. Como el PDeCAT, los nacionalistas vascos tienen disposición a hablar, pero reclaman al proponente de la moción que esté abierto a abordar "una profunda reforma del modelo territorial del Estado, fundamentalmente en cuanto al autogobierno de Euskadi y Cataluña". Además, tiene que sintonizar con la agenda vasca y tratarse de un "planteamiento serio y viable", que no obedezca "sólo a intereses cortoplacistas y electoralistas".

En este contexto, C´s insistió en su idea del adelanto electoral. Como la moción del PSOE ya está en trámite, Rajoy no puede disolver las Cortes y convocar comicios. C´s, por su parte, no tiene los 35 diputados exigidos para promover una moción alternativa. De forma que C´s pidió ayer al PSOE que retire la suya y que, de común acuerdo, ambas fuerzas presenten otra "con un candidato instrumental" que no sería ni Albert Rivera "ni Sánchez", para que "dé voz a España". El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, dijo que Sánchez tendría que retirar su "precipitada" moción para formar "un gobierno Frankenstein en manos de quienes quieren romper España" y dejar de jugar "a la ruleta rusa".