"Si Rajoy se enroca, se elegirá otro presidente para convocar las elecciones"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cree que la corrupción que aqueja al partido del Gobierno ha acabado con la legislatura y que, ante esta parálisis, la única solución es convocar elecciones anticipadas. Si Mariano Rajoy no lo hace, Ciudadanos promete promover la elección de otro presidente que lo haga.

-El PSOE ha presentado una moción de censura. ¿La apoyan?

-Ciudadanos exigirá a Mariano Rajoy que convoque elecciones. La corrupción que afecta a su partido ha liquidado la legislatura. Ante esa parálisis necesitamos dar la voz a los españoles. Si Rajoy se enroca impulsaremos desde el Congreso una moción de censura para que el mismo día se convoquen elecciones. Si Rajoy no convoca hablaremos con otros grupos para decidir un candidato a presidente que convoque elecciones.

-¿Descarta apoyar la moción de censura del PSOE?

-No la vamos a apoyar. Ciudadanos no va a estar con nacionalistas y populistas.

-Ustedes plantean como líneas rojas la corrupción y el nacionalismo, pero sostenían al PP y pactan presupuestos con el PNV.

-Hemos pactado los presupuestos con el Gobierno de España. Yo me he sentado con Cristóbal Montoro para conseguir rebajar el IRPF a quienes más lo necesitan, mejoras para llevar a los hijos a las guarderías y más permiso de paternidad. Y ha sido el Gobierno el que ha pactado con el PNV con el que ya acordó el cuponazo. Respecto a la corrupción, estamos en una nueva etapa. La justicia ha condenado al PP y eso es un antes y un después. Eso es insostenible.

-¿Hay ansiedad en Ciudadanos por alcanzar el Gobierno?

-En absoluto. Pactamos los presupuestos con el Gobierno porque a España le interesa la estabilidad y los presupuestos mejoran la vida de las personas. Pero la sentencia condena al PP por participar en una trama corrupta y es insostenible. Necesitamos un Gobierno y unas instituciones fuertes y legitimadas contra el desafío catalán.

-Antes los mítines de C´s no tenían banderas, ahora se envuelven en una gran bandera española. ¿Qué ha cambiado?

-Pues que ha habido un golpe contra la democracia en Cataluña con el intento de romper España, esta nación de ciudadanos libres e iguales, y es el momento de reivindicar sin complejos que estamos por la unidad y la defensa de España y utilizar sus símbolos como lo hacen en otros países de nuestro entorno.

-¿Han pasado de partido socialdemócrata a nueva derecha?

-El eje derecha-izquierda, esas etiquetas, cada vez son más difusas. Nos sentimos cómodos con los liberales en Europa. A nivel mundial lo que hay es una contraposición entre los que defienden las libertades, el mercado, la globalización y las sociedades abiertas, frente a los que defienden sociedades cerradas y proteccionismo, con Donald Trump o en Italia, donde triunfa la extrema derecha y el populismo. En España, frente a los populismos y los separatismos, defendemos la construcción europea y las sociedades abiertas.

-¿La plataforma patriótica de Ciudadanos evoca ideas que llevaron a España al desastre hace un siglo?

-No sé a qué se refiere.

-Al discurso marcadamente españolista, muy nacionalista.

-Al contrario, nosotros somos europeístas. No hay que confundir el nacionalismo tóxico (catalán), que ve enemigos fuera, con el patriotismo civil que defiende los símbolos de una nación democrática. A nadie le sorprende que en EEUU o en la Francia de Macron hagan actos con su bandera. Para superar esos complejos del pasado queremos homologarnos a los países de alrededor y usar los símbolos que nos representan a todos.

-¿Quim Torra es nacionalista pero Albert Rivera no?

-Quim Torra es un nacionalista, racista y supremacista que piensa que por haber nacido en un sitio es superior a otro que ha nacido en otro lugar. El patriotismo no es eso, el patriotismo es que tú puedes estar orgulloso, puedes querer a tu nación sin necesidad de crear enemigos externos ni creerte superior y pensar que lo mejor es trabajar para una estructura supranacional como los estados unidos de Europa. No hay nada más antagónico al nacionalismo que Europa y nosotros somos europeístas.

-Su eurodiputada Carolina Punset decía hace unos meses que veía tics reaccionarios en C´s peores que en el PP.

-No lo comparto. C´s está muy separado de los viejos partidos, PSOE y PP. Somos diferentes, si no no tendríamos cada vez más apoyo. Si Punset es eurodiputada, estamos en los parlamentos y cada vez tenemos más fuerza, es gracias a que hacemos políticas diferentes a los viejos partidos.