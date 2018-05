La batalla es el calendario

Las respuestas a una misma pregunta cambian en función de las condiciones del problema. Por ejemplo: hace año y medio en el PSOE se consideraba una irresponsabilidad que Pedro Sánchez intentase ser presidente del Gobierno con el apoyo de Podemos y los nacionalistas. Aquel temor al gobierno Frankestein propició el movimiento de los barones para forzar su dimisión. Hoy en el partido nadie pone trabas a que, pese a que la pulsión secesionista está más candente que nunca, el secretario general del PSOE deba recurrir a los partidos independentistas si quiere que le salgan mínimamente las cuentas. ¿Qué ha cambiado? Principalmente, que el Partido Popular se encuentra en mínimos, que la sentencia de la Gürtel ha sido un mazazo para la imagen del Gobierno de Mariano Rajoy y que en el horizonte hay elecciones autonómicas y municipales. Toca moverse y nadie en el PSOE quiere adoptar una posición que dé a entender la más mínima compasión con los populares.

Ahora la batalla está en el calendario y en ese futuro que permiten vislumbrar las encuestas. Con un PP marcado de lleno con la mácula de la corrupción, el resto de partidos se ha apresurado a repartirse las migajas de un gobierno en descomposición. Quizás Rajoy, con su don para sobrevivir a las situaciones más complicadas con el arte de dejar correr las cosas podría confiar en que todo pasase, pero esta bola es demasiado pesada y viene con demasiado efecto como para esquivarla.

Ciudadanos tiene prisa: sabe que el clima le es favorable y que sacará buena tajada de las flaquezas del Partido Popular. Antes el PP confiaba en su "suelo electoral", millones de votantes que por muy torcidas que viniesen no abandonarían a sus siglas. Pero no lo hacían porque no había otras. La alternativa era abstenerse. Hoy ya no es así: hay otro partido, Ciudadanos, que puede cubrir las expectativas del centro-derecha, más aún con un PSOE que mira a la izquierda de Podemos.

Por eso al partido de Albert Rivera no le vale ese plan inicial de Pedro Sánchez de dejarle gobernar para ordenar las cosas y luego convocar elecciones. Porque el líder del PSOE también persigue lo suyo: tiempo. Los socialistas se dan cuenta ahora de la debilidad que supone el hecho de que Pedro Sánchez no tenga escaño en el Congreso, al que renunció en un ataque de dignidad y coherencia que le vino bien en su batalla interna. Hoy más que nunca Sánchez necesita exhibirse como alternativa a Rajoy y carece del escenario más adecuado: los debates parlamentarios. Por eso el plan socialista pasa por lograr un tiempo previo a las elecciones en el que Sánchez pueda impulsar su imagen. Ciudadanos no está dispuesto a dárselo.

La batalla está pues en el calendario. Prospere o no la moción de censura, las urnas deberán volver a sacarse pronto para dar cierta estabilidad y sensación de legitimidad al Gobierno. La elección de la fecha será determinante, además, para posibles convulsiones añadidas en las autonómicas y municipales de 2019. En el momento en el que los jueces dictaron sentencia de la Gürtel abrieron el abismo de la incertidumbre política. Las condiciones no son las mismas y el resultado puede ser el inesperado.