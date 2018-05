El PNV cree que Sánchez "tendría que haber cocinado más" su propuesta

Andoni Ortuzar, presidente del PNV, cree que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha precipitado" con la moción de censura y "tendría que haberla cocinado más". Y avanza que su partido no quiere "elecciones ya", porque "sería un despropósito que le pondría a Ciudadanos la situación en bandeja y no arreglaría nada". En una entrevista a El Diario Vasco, Ortuzar reconoce que la sentencia del caso Gürtel es "grave", porque "da carácter de verdad judicial a algo que todos sospechábamos", si bien subraya que el PNV siempre ha sido "muy crítico con la pasividad con que el PP ha asumido sus fenómenos de corrupción y también con el aquí no pasa nada que quieren instalar ahora".

Ortuzar admite no tener "ningún dato más allá" de lo que Sánchez afirmó el viernes, y resalta que el PNV le va a pedir "certezas". "Si no las hay, la sensación que podemos tener es que aquí hay un interés cortoplacista y electoral: Queremos saber si va en serio". Además, afirma que, ante una censura, "más que a quién se quita, nos interesa saber para qué se le quita y cuál va a ser el cambio". "La moción tiene que ser constructiva para que alguien asuma esa responsabilidad", insiste.