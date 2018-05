Feijóo proclama que "nunca" será "un Judas" y se "avergüenza" por la 'Gürtel'

"Nunca seré un Judas", proclamó Alberto Núñez Feijóo en 2006 en el Congreso en que tomaba las riendas del PPdeG y sucedía a Manuel Fraga. Doce años después, el presidente de la Xunta y líder del PP gallego recupera esta sentencia, al ser interpelado por supuestos movimientos en el PP para relevar a Mariano Rajoy, tras la sentencia de la Gürtel y la moción de censura del PSOE, y en la que él figuraría como candidato a la sucesión. El titular de la Xunta también proclamó que se "avergüenza" de las conductas corruptas que acredita la sentencia de la Gürtel y aseguró que el PP tiene que "insistir y persistir en pedir disculpas a los españoles".

Feijóo reafirmó ayer su "compromiso" con Galicia y subrayó que "apoyará" a Mariano Rajoy porque entiende que, con Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (C's) y Pablo Iglesias (Podemos) como "alternativas", su jefe de filas y actual líder del PP es "el político que puede dar más certezas y estabilidad al Gobierno de España. A su juicio, "eso es ser un político útil y los políticos tienen que ser útiles".

Feijóo defendió que los políticos deben ser útiles, pero en España hay políticos que aspiran a ser "importantes". Preguntado sí él podía ser útil en la escena estatal, en un momento delicado como el actual, el presidente de la Xunta contestó: "Espero ser un político útil para Galicia" como "así lo consideraron los gallegos hace menos de dos años". "Este es mi compromiso y utilidad", remarcó, a preguntas de los periodistas. Sobre la sentencia de la Gürtel, apuntó que el PP tiene que "insistir y persistir en pedir disculpas a los españoles por lo que se hizo en aquel año 2003 y siguientes en determinados ayuntamientos de Madrid", así como "insistir en que los ciudadanos no merecen esos comportamientos abusivos de determinados políticos madrileños de la época". Feijóo quiso marcar distancias y circunscribió el escándalo a Madrid.

"No podemos olvidar lo que se hizo mal", observó, antes de precisar que, en todo caso, el PP no debe "copiar modelos de ética política del PSOE o Podemos", sino que "su modelo son los ciudadanos españoles". La sentencia reconoce la existencia de una caja B en el Partido Popular, desde al menos 1989, consistente en "una estructura financiera y contable paralela a la oficial", cuyas partidas se anotaban de manera informal. El propio PP nacional, como persona jurídica, ha sido condenado como beneficiario de este "sistema de corrupción institucional". Sobre la gravedad de la sentencia, Feijóo advirtió de que aún no trascendió el fallo de los ERE que "está ahora en los tribunales andaluces", y añadió que en dichos tribunales "hay 20 años del PSOE en el banquillo".

Sobre la moción de censura, Feijjó apuntó que "es una propuesta de Pedro Sánchez para ganar credibilidad como político en España y dentro de su partido, pero no tiene nada que ver con los intereses de los españoles".

"Hoy tenemos aún más claro que cuando se presentó que la moción del PSOE es irrelevante desde el punto de vista político y no alcanzará ninguna posibilidad de estabilidad de un gobierno alternativo porque 'dime quién te apoya y podré decirte quién eres'", argumentó.