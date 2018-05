Cospedal califica de "tendenciosa" la sentencia de la 'Gürtel' por dudar de Rajoy

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, consideró ayer "tendenciosa" la sentencia del caso Gürtel por poner en duda la credibilidad del presidente Rajoy. Cospedal compareció en la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP, y criticó la sentencia tanto por esas referencias a Rajoy como por hacer al PP partícipe de la trama a título lucrativo.

La también ministra de Defensa consideró que con las alusiones a la caja B y al testimonio de quienes desmintieron que la hubiera, entre ellos Rajoy, la Audiencia Nacional se "extralimitó" con un argumento "subjetivo" e "innecesario" que "no tiene nada que ver con el fallo" y que no es "palabra de ley". A su juicio, tampoco hay responsabilidad civil del PP, porque el partido no sólo desconocía los delitos cometidos sino también los actos de campaña organizados por los dos alcaldes populares condenados en el caso.

En una comparecencia de más de cuatro horas, Cospedal insistió en que no hubo caja B, "aunque lo diga un juez para argumentar una sentencia", además de subrayar que Rajoy ya asumió responsabilidades políticas por el caso y pidió perdón. "Los jueces, mientras no se diga lo contrario, no son infalibles", remachó. En la sesión se vivieron momentos de tensión cuando Cospedal amenazó con una querella al portavoz socialista, Artemi Rallo, por sugerir que mintió en el juicio. Cospedal le pidió que rectificase o reiterase sus acusaciones fuera del Congreso, "ante la prensa", para presentar una querella. También chocó con el portavoz de Podemos, Txema Guijarro, quien acusó a su marido, Ignacio López Hierro, de donaciones en negro al PP. Cospedal le atribuyó "machismo asqueroso" por atacar a su esposo para perjudicarla a ella. En varios momentos de su comparecencia ha subrayado que los hechos recogidos en la sentencia de Gürtel ocurrieron hace "muchos años" y que expulsaron a los afectados, muchos de ellos en prisión preventiva estos años. Por eso, ha afeado a la oposición que quiera darle "una apariencia de actualidad".

La número dos del PP ha reconocido que hay ocasiones en las que su partido "quizá" no actuó con la "prontitud necesaria", pero ha señalado que "las medidas" las tomaron y "las consecuencias, las hubo". "Las cosas se podían haber hecho mejor en el pasado? Pues seguro que sí, pero a toro pasado es muy fácil", ha reconocido.

Cospedal, ha asegurado este martes en el Congreso que no tiene "miedo en absoluto" a que el extesorero de su partido Luis Bárcenas pueda tirar de la manta sobre la financiación irregular de los 'populares' si su esposa, Rosalía Iglesias, entra en prisión para cumplir los 15 años de condena que le ha impuesto la Audiencia Nacional por la primera etapa de la trama Gürtel.

"No tengo miedo en absoluto", señaló cuando el portavoz de Podemos, Txema Guijarro, le ha preguntado si teme que Bárcenas pueda reaccionar aportando "nuevas evidencias" o "nombres" relacionados con la caja b del PP si su esposa entra en la cárcel.