Una moción de censura errática

La moción de censura es inoportuna, carece de fundamentos sólidos y el candidato no garantiza un gobierno estable en torno a un programa solvente y completo. A Rajoy le llueven las censuras de grupos enfrentados abiertamente en ideología e intereses y unidos sólo por la obsesión de derribarle. Cualquier motivo sirve, en este caso una sentencia que, a falta de novedades, suministra unas líneas a las que atar la censura, a ver si cuela. El detonante no ha sido una condena penal del presidente o sus ministros, sino unas breves consideraciones en la página 1078, entre las más de mil quinientas de la sentencia, en las que el tribunal "pone en cuestión la credibilidad" de los testigos, Rajoy y otros importantes del PP, que negaron crédito a los papeles de Bárcenas y la existencia de una caja B del partido. Dice la sentencia que su "testimonio no aparece como suficiente(mente) verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B". No se acusa a los testigos de mentir, hubieran incurrido en delito de falso testimonio, sino que, dice la sentencia, "en palabras del Ministerio fiscal: no son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba". No hay condena penal para el PP y sí exigencia de responsabilidad civil como "partícipe a título lucrativo" figura que excluye el conocimiento de la procedencia delictiva del lucro. La sentencia Gürtel cuenta con un voto discrepante y será recurrida por el PP.

Pues bien, la sentencia, sobre hechos de cuando Aznar, ha encendido los ánimos y Sánchez, ha presentado la moción. Una moción improvisada como lo prueba la carrera de propuestas, exigencias y promesas cruzadas entre los grupos sin tiempo para una mínima reflexión ni consulta con los órganos de los partidos. Lo de C´s bate récords de oportunismo e inmadurez ofreciéndose a todos y sugiriendo como candidatos a ilustres de la vieja guardia socialista; Sánchez impone la moción al grupo parlamentario, del que no es miembro, y al partido sin previo aviso a los dirigentes territoriales, demostrando que su poder en el PSOE es ilimitado y, en fin, Iglesias sumándose a toda prisa y sin condiciones a la moción, al tiempo que advierte al candidato Sánchez sobre las drásticas consecuencias de su fracaso y anuncia, incluso del brazo de Rivera, otra por si esta no sale, evidencia que al antiguo revolucionario lo que le va es el espectáculo con él de artista principal. Los independentistas catalanes frotándose las manos y deseando que alguien les quite de en medio a Rajoy, el odiado gobernante que decidió el 155 y que ha hecho entrar por el aro al dúo Puigdemont / Torra. El PNV pendiente de los Presupuestos que aún ha de aprobar el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta y asustado con la posibilidad de que C´s crezca demasiado en unas prontas elecciones. Y no olvidemos al pintoresco diputado canario, Quevedo, que votará para echar a Rajoy pero dejando intactos los presupuestos que acaba de sacar adelante Rajoy.

La moción no tiene un fundamento sólido porque no lo es una sentencia que no aporta novedades de calado sobre la corrupción en el PP. La corrupción no agota la política, sólo unos días de comentarios. Son los tribunales los que persiguen y castigan a los corruptos aplicando la ley. Claro que se puede derribar a un gobierno mediante una moción de censura, pero articulada sobre motivos políticos de alcance y apoyada en un amplio acuerdo sobre el candidato y su programa de gobierno, un programa que no puede reducirse a una inmediata convocatoria electoral. Sin fundamento político sólido y sin un candidato con un programa solvente y completo de gobierno, la moción se convierte en una cuestión de mera suma de votos sin causa ni rumbo razonables.