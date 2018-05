El PP avisa de que Sánchez no podrá gestionar las cuentas que rechazó en el Congreso

"Un señor que ha votado en contra de los presupuestos no va a poder sacarlos adelante". El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, alertaba ayer en estos términos de las consecuencias que podría tener el desalojo de Mariano de Rajoy de la presidencia del Gobierno si prospera la moción de censura. Para conminar al PNV a que no respalde la iniciativa de los socialistas, Hernando insta a los nacionalistas a que decidan "lo que quieren hacer, si quieren sacar adelante los presupuestos que acaban de aprobar o quieren generar inestabilidad con un presidente que no tiene la confianza de la Cámara ni de los españoles".

El Partido Popular matiza ahora su posición sobre la evolución de los Presupuestos del Estado, en trámite en el Senado, y duda de que haya nueva mayoría que los respalde en el Congreso si prospera la moción de censura.