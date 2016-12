Archivada la causa por malversación contra el alcalde de Caldas de Reis

El juzgado de instrucción número 1 de Caldas de Reis ha decretado el archivo provisional de la causa contra el alcalde de la localidad pontevedresa, Juan Manuel Rey (PSdeG), abierta por un delito de malversación de caudales públicos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juez concluye que no ha quedado acreditada la intención y el conocimiento del delito por parte del regidor. Esta decisión llega apenas un mes después de que la Audiencia de Pontevedra declarara la nulidad del auto de apertura de juicio oral contra el alcalde al apreciar en él "incongruencias", ordenando al juzgado de Caldas, instructor de la causa, a emitir una nueva resolución.

Ahora se ha decretado su sobreseimiento provisional, figura jurídica que significa que el caso queda archivado, pero que cabe la posibilidad de reabrirlo si aparecen nuevos indicios. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Caldas había ordenado la apertura de juicio oral contra Rey por abonar con cargo a las arcas municipales las multas coercitivas que impuso a la Alcaldía un juzgado de Pontevedra por no acometer un derribo en materia urbanística. Las multas, según el auto inicial, eran de carácter personal y no pago correspondían a la persona física sancionada y no al concello. El juez le imputaba haber ordenado el pago de la multa de 1.450 euros en febrero de 2007, hecho ya prescrito, y haber realizado a través de un tercero el pago de otra multa de 600 euros en septiembre de 2010, ambas con cargo a los fondos municipales, dinero que posteriormente devolvió.