En Marea exige a De la Serna que presupueste la variante del AVE en Ourense

La portavoz de En Marea en el Congreso reclamará al Ministerio de Fomento en la Cámara "una partida presupuestaria y el compromiso" del ministro para la variante exterior de entrada del AVE a Ourense. Tras una reunión ayer con los tres concejales del grupo municipal Ourense en Común, que "no aceptarán" ninguna solución temporal "mientras no estén en licitación y ejecución" los tramos que faltan, Alexandra Fernández se mostró "tremendamente preocupada" ante lo que ha calificado como "ambigüedad" y "caos" en el que se mueve el PP cuando habla de la llegada del AVE a la ciudad de As Burgas.

La portavoz de En Marea lamenta que los populares muestran "falta de coherencia entre lo que defienden en Galicia y lo que defienden en Madrid". Fernández insiste en que su formación apuesta por "liberar el corredor de acceso" y exige "garantías" y "no medidas provisionales" que sean "un parche".