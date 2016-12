Carmela Silva lamenta la irresponsabilidad de la gestora del PSdeG: "Está desaparecida"

"El PSdeG está desaparecido, no está, no propone y no tiene presencia", lamentó ayer la presidente de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, quien culpa de la parálisis del tercer partido más votado el 25-S a la gestora. Silva añadió: "La responsabilidad es algo que uno puede pedir pero no puede imponer y alguna gente no está dispuesta a ser responsable".

Silva volvió a reclamar a la presidenta de la gestora, Pilar Cancela, que de un "paso atrás", tras haber llevado al partido "al peor resultado de su historia", y permita que hasta la celebración del congreso autonómico la formación cuente con portavoces que la ciudadanía identifique como "ganadores" . La titular de la Diputación de Pontevedra fue propuesta precisamente por el PSOE de esta provincia como relevo de Cancela, mientras Ferraz no convoca congreso autonómico. Por su parte, el PP de A Coruña se muestra contrario a que Silva lidere el PSdeG. Cancela, mientras, resiste en el puesto y desde Madrid han congelado por el momento cualquier cambio, a la espera de que se calmen las aguas tanto en Galicia como en el resto del país.

El PSOE de Pontevedra lanzó una propuesta para constituir una nueva gestora, que estaría presidida por Silva, pero tendía puentes a dirigentes de otras provincias y otras sensibilidades para que fuera una dirección provisional de unidad. Pero esta propuesta no encontró eco en el resto de socialistas.

Silva defendió que Galicia "necesita un PSOE "fuerte", que tenga presencia en la comunidad y que cuente con un proyecto "creíble", algo que solo es posible, añadió, si cuenta con voces y rostros "que la gente identifique" y que atienda a lo que los socialistas "deben ser". Voces "potentes y ganadoras" para que los socialistas gallegos puedan recuperar la "credibilidad" perdida en los últimos años, enfatizó la dirigente pontevedresa.

Aunque En Marea fue la segunda fuerza más votada en las pasadas elecciones autonómicas, Silva reivindicó que "el único partido que puede ser alternativa al PP en Galicia, le guste o no le guste a otros partidos, es el PSOE". Socialistas y la formación encabezada por Luís Villares están empatados en escaños. Silva dijo que el congreso gallego que elegirá secretario general deberá celebrarse tras el cónclave federal que será "entre mayo y junio",