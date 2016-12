La Audiencia de Pontevedra juzgará a Louzán por cohecho en el alquiler de locales en Vigo

El Juzgado de Instrucción número dos de Cambados ha acordado la apertura de juicio oral a Rafael Louzán, su esposa y el exdiputado del PP Severino Reguera por un delito continuado de cohecho por el alquiler de unos bajos comerciales en Vigo. El actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol y también expresidente de la Diputación de Pontevedra y su mujer están acusados de cohecho impropio y el exdiputado popular de cohecho pasivo. El caso lo asume a partir de ahora la Audiencia Provincial de Pontevedra.

El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Cambados acepta así la petición que en julio le formuló el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía de Pontevedra. Augusto Santaló solicitó sentar en el banquillo a Louzán, su esposa y Severino Reguera. También pedía entonces un año de cárcel para Louzán por cohecho y nueve meses de prisión para su mujer.

El fiscal sostenía en su escrito de acusación que los alquileres que Reguera abonaba al matrimonio Louzán por el arrendamiento de tres locales en Navia (Vigo) fueron un "regalo" del exdiputado "en consideración al cargo" de Louzán, entonces presidente de la Diputación y máximo responsable de los populares en Pontevedra.

60% más

Defendía con un informe de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que los alquileres investigados excedían en al menos un 60% los precios de mercado que se pagan en la zona. El fiscal concluía que la empresa de Severino Reguera, que anexionó los locales de Louzán y su mujer a unos suyos para abrir una pastelería-cafetería, abonó "un precio superior al pagado en esa zona de 80.026 euros, lo que supone un premio injustificado a éstos". Sin embargo, Rafael Louzán, que en enero dejaba la presidencia del PP de Pontevedra y en marzo renunciaba al acta de edil de Ribadumia, y quien en las elecciones de mayo de 2015 había perdido la Diputación de Pontevedra, ha defendido siempre su inocencia y la de su esposa y ve en la acusación de la Fiscalía "una persecución política".

Louzán ya presentó ante el juez informes de tasación que avalan que el precio de los alquileres son los normales en Navia. "Hay diferencias de apenas dos euros" con los arrendamientos de locales próximos e incluso "contratos mucho más altos" que los suyos, defendía en octubre Louzán. "Alquilo a un precio razonable por su ubicación, por eso no se entiende este caso, si no se ve desde una perspectiva de juicio político. Si fuese un ciudadano normal, esta caso no existiría", exponía el exdirigente popular.

La causa contra Louzán arrancó a finales de 2013, cuando la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra recibió una denuncia anónima que aludía a un supuesto cohecho en el que se verían implicados Louzán y Reguera.

El caso recayó en el Juzgado de Cambados y los investigados fueron citados a declarar. Igual que Louzán, Reguera defiende públicamente su inocencia y en febrero solo se explicaba la investigación porque el expresidente de la Diputación es "una persona importante".

Louzán tiene otra causa judicial pendiente. Es investigado en la operación Patos por irregularidades en adjudicaciones de obras públicas y recepción de regalos.