Carmen Santos advierte a los críticos de que su actitud "daña" a Podemos Galicia

La secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, calificó de "totalmente inapropiada" la manera de "expresar las discrepancias" que a lo largo de las últimas semanas han tenido los críticos con su gestión al frente de la formación morada, ya que cree que esa forma de hacerlo "daña al proyecto". En declaraciones a los medios en Santiago, Santos apuntó que "esas dinámicas dañan a Podemos Galicia", al tiempo que invitó a los críticos a que "trabajen" junto a la Ejecutiva que ella misma dirige "de manera constructiva". "En esa línea tendrán abiertas las puertas de Podemos Galicia", apostilló.

Estas palabras revelan las tensiones internas que azotan al partido morado, con dos facciones enfrentadas entre afines a Pablo Iglesias -como la propia Carmen Santos- y a Íñigo Errejón, cuya corriente lidera en Galicia la diputada en el Congreso Ánxela Rodríguez. El roce entre ambos sectores ya viene de largo, pero se han acentuado con la proximidad de la asamblea de Vista Alegre II, donde pablistas y errejonistas tienen entablada una batalla por el liderazgo de la formación.

La secretaria general de Podemos Galicia sostuvo, que debe respetarse la estructura orgánica del partido en Galicia, ya que es "lo que eligieron los inscritos" para luego negar que la diputada Ánxela Rodríguez haya solicitado formalmente cambios en la cúpula de la formación morada. "A mí no me consta. Si pide cambios, preferiría que me los dijese a mí personalmente", aseguró.