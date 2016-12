Galicia despide el año con sol y 14 grados en A Coruña a la espera de lluvias para mañana

Galicia despide hoy 2016 con sol y temperaturas máximas que oscilarán entre los 11 grados de Lugo y los 17 de Pontevedra. En A Coruña la máxima será de 14 grados. Será la primera Nochevieja en los últimos cuatro que se podrán tomar las uvas sin lluvia, ya que este fin de año el anticiclón situado sobre Centroeuropa sigue marcando el tiempo en la comunidad.

El cielo poco nuboso o despejado se mantendrá sobre toda la comunidad, con algunos bancos de niebla en zonas de interior. Las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas continuarán sin cambios o en ligero descenso. El viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de la componente sur, tal y como explica Juan Taboada desde MeteoGalicia. Conclusión: la fiesta de bienvenida del nuevo año no estará pasada por agua, aunque si habrá frío. Nada que ver con la meteorología con la que se dio la bienvenida a 2016, que fue con un temporal con fuertes rachas de tiempo, olas de hasta 8 metros y lluvias fuertes.

El primer día del año, la comunidad irá quedando bajo la influencia de una borrasca que se situará en el Cantábrico. Un frente afectará a Galicia, pero la lluvia llegará solo a partir de la tarde, primero por la provincia de A Coruña y en las Rías Baixas ya por la noche. Las temperaturas máximas descenderán varios grados de media y las mínimas continuarán sin cambios, por lo que la sensación será de más frío. La cota de nieve estará sobre los 1.000 metros. Los vientos soplarán de componente sur, flojos en el interior, moderados en la costa, rolando la componente norte al paso del frente por la noche.

Tras el paso del frente durante la noche de mañana, para el lunes, primer día laborable del año, se esperan intervalos nublados con chubascos, que serán de nieve por encima de los 1.000 metros. "Será el típico día invernal de bajas temperaturas y viento norte", anticipa Taboada. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, mientras que las máximas sufrirán un descenso notable. No se superarán los 10 grados en A Coruña. Los vientos soplarán de nor-noreste, flojos en el interior, moderados con intervalos fuertes en el litoral. Pero las lluvias no vienen para quedarse. MeteoGalicia prevé que en las primeras jornadas del 2017 la meteorología estará marcada por la situación intermedia entre altas y bajas presiones y los vientos de componente norte que dejarán los cielos parcialmente nublados y chubascos, más probables y frecuentes en la mitad norte, y a partir del día 5 "es probable que cambie la tendencia y podamos volver al tiempo más anticiclónico, por lo tanto más seco y soleado, para recibir a los Reyes Magos, aunque aún es pronto para asegurarlo", concluye Taboada.