"Cospedal acredita méritos para desempeñar con éxito cualquier tarea y más de una también"

-Tras reeditar la mayoría absoluta el 25-S, la figura política de Feijóo ha ganado relevancia. Es visto en Madrid como uno de sus posibles relevos de futuro dentro del PP, ¿usted qué opina?

-Feijóo es un grandísimo político, una de las figuras más destacadas y reconocidas del PP en toda España. Lo que ha hecho en Galicia y su éxito en la campaña electoral es algo sin precedentes. Tiene todas las cualidades para lograr cualquier objetivo que se fije. También le digo que afortunadamente el PP puede presumir de tener un magnífico plantel de políticos capaces de hacer frente a las responsabilidades más difíciles.

-¿Repetirá Dolores de Cospedal como secretaria general del PP?

-Es una buena pregunta a la que daremos respuesta en su momento. Pero sí le digo que, al igual que Feijóo, Cospedal acredita méritos más que suficientes para desempeñar con éxito cualquier tarea política y para desempeñar más de una también.

-El PP celebra su 18 Congreso en febrero. ¿Estará Feijóo en la nueva dirección? ¿Algún gallego?

-Los preparativos del Congreso del PP se han centrado hasta el momento en las ponencias. La cuestión de los nombres será la última que abordaré.

-El PP se propone en el Congreso aprobar una ponencia que plantea recortar poder a las Diputaciones y que solo se encarguen de las competencias de municipios de menos de 10.000 habitantes ¿Abordará esta reforma?

-He sido casi el único político que ha defendido las diputaciones. Conozco la labor que prestan y su importancia. Hay millones de españoles que viven en pequeños pueblos y necesitan de las Diputaciones para acceder a un nivel de servicios similar al de los que viven en las grandes ciudades. No me parece mal racionalizar y evitar duplicidades en la administración, pero las Diputaciones son necesarias.