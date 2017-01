'Herederos' por denunciar

Denunciar ante una administración la existencia de una herencia sin familiares tiene premio. La ley establece una bonificación del 10% del valor de los bienes del finado para el ciudadano que lo comunica a la Xunta o a Hacienda. Para percibir esta gratificación, el particular tiene que realizar una actividad de colaboración con la administración, haciendo llegar la documentación pertinente sobre las cuentas y propiedades del fallecido.

En la última década, los Ejecutivos gallego y central premiaron a un total de 25 particulares en Galicia con una cuantía total que supera los 178.000 euros. En el conjunto del Estado, las gratificaciones de departamento que sigue en manos de Cristóbal Montoro abonó desde el año 2005 un total de 228 premios por un importe que supera los 3,8 millones de euros a particulares que denunciaron la existencia de herencias sin testamento o que carecían de familiares.

La Xunta, que desde el año 1995 puede quedarse con los legados de los llamados abintestatos para destinar a fines sociales y en consecuencia gratificar a quienes avisen de estos casos, recibió desde el año 2003 un total de seis denuncias de particulares que le permitieron iniciar procedimientos de herencias sin testamento. Las bonificaciones del Ejecutivo gallego ascendieron a 51.000 euros, según datos facilitados por la Consellería de Facenda.

Proceso largo

Para que haya recompensa no basta con que se comunique a la administración del fallecimiento de una persona que no tiene herederos, El denunciante debe aportar datos del fallecido y las circunstancias en las que se ha tenido conocimiento, el domicilio del finado así como una relación del patrimonio que deja. El proceso es largo, ya que hay expedientes abiertos tras la denuncia de un particular en la comunidad gallega que se abrieron en los años 70 y que no se cerraron hasta dos décadas después.