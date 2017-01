"Pondré todo de mi parte para agotar la legislatura; la estabilidad conviene a España"

-A falta de mayoría absoluta, ¿ve factible agotar la legislatura o prevé que sea corta?

-Voy a poner todo de mi parte para que se pueda agotar la legislatura, porque la estabilidad es lo que conviene a España. Al hacer balance de 2016 dije que había mostrado lo peor y lo mejor de la política; lo peor fue el bloqueo de 10 meses y lo mejor los acuerdos que hemos podido fraguar en las últimas semanas. Creo que esos dos meses nos han mostrado a todos el camino de lo que debe suceder en 2017. Si somos capaces de hacerlo, el país irá estupendamente y daremos un gran ejemplo de responsabilidad y lealtad. La política no puede ser sólo confrontación; la política, sobre todo, es la capacidad de llegar a acuerdos.

-Parece que el PSOE es el socio/aliado preferente del PP en la nueva legislatura y no Ciudadanos. ¿Tiene más en común el PP con el PSOE que con C´s, o es que es más fácil pactar con Javier Fernández que con Albert Rivera?

-Mi socio preferente es Ciudadanos, con quienes pactamos 150 medidas para la investidura y con quienes mantenemos un diálogo constante. Eso está fuera de toda duda, pero no excluye que podamos sumar al PSOE a grandes acuerdos de estado en cuestiones como la educación, las pensiones, o la política antiterrorista. Creo a que España le ha venido muy bien que algunas decisiones importantes, como el cumplimiento de nuestros acuerdos con Europa, hayan sido aprobadas con una amplísima mayoría parlamentaria. Eso ha sido de una inyección de confianza dentro y fuera de España.

-Parece que se entiende bien con Javier Fernández. ¿Le gustaría que permaneciese como el líder del PSOE?

-Me he entendido bien, antes de esto, con Javier Fernández, pero en fin no soy quien para decir al PSOE que tiene que hacer.

-El problema del envejecimiento no solo afecta a Galicia. ¿no es hora de un Pacto de Estado?

-Probablemente sea el mayor problema que tenemos planteado a medio plazo la sociedad europea, también preocupa muchísimo en otros países como Japón. Afortunadamente vivimos más y con más calidad porque, entre otras razones, tenemos un sistema sanitario muy bueno. Pero tenemos que financiar esa sanidad y esas pensiones con mucho empleo. Es uno de los asuntos que queremos tratar en la Conferencia de Presidentes. También debemos potenciar la natalidad ayudando a las familias, a la conciliación, facilitando la posibilidad de trabajar desde casa. Este nuevo año, por ejemplo, ha entrado en vigor la ampliación del permiso de paternidad.