"Es un presidente débil con Madrid y que no cumple"

En Marea mostró su "decepción" con el discurso de Fin de Año de Feijóo, al que tachó de ser "un presidente políticamente débil, sobre todo en relación a Madrid, e incapaz de cumplir con su palabra". El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, expresó su "sorpresa" con que el presidente "reivindique una democracia afectiva e efectiva". "Parece que grabó su discurso el día de los Santos Inocentes", ironizó. Una "democracia afectiva", según apuntó, no permitiría que los pensionistas "perdiesen poder adquisitivo" en 2017, que "ningún hogar tuviese privación de lo esencial para vivir con dignidad" y "aseguraría" que los jóvenes gallegos "que pasan las fiestas en casa no tuviesen que marcharse de nuevo a trabajar en el extranjero". "Y por supuesto, por afectividad con las víctimas y sus familias, un presidente sensible y responsable habría ya cesado a los cargos de Sanidade investigados por homicidio imprudente.