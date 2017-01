La Brilat, relevada como punta de lanza de la OTAN pero sigue en reserva un año más

La llegada de 2017 ha supuesto el relevo de la Brilat como núcleo duro de la brigada de respuesta inmediata de la OTAN, más conocida como Brigada VJTF por sus siglas en inglés (Very High Readiness Joint Task Force) y cuyas fuerzas sobre el terreno estaban comandadas por el general de la Brilat, Luis Cebrián Carbonell.

El Ejército británico, a través de su cuenta de Twitter, confirmaba que desde el domingo pasan a desempeñar la tarea hasta ahora encomendada a la Brilat de ser la "punta de lanza" de las tropas de la OTAN, las primeras en ser desplegadas en caso de así decidirlo los mandos aliados a cualquier escenario de conflicto en menos de 48 horas. Una VJTF, la de 2017, que también contará con unidades españolas, en este caso de la Legión, aunque no en un papel de tanta centralidad y liderazgo como el que desempeñó la Brilat durante el pasado año. No obstante, el cambio requiere un proceso de adaptación y el cuartel general de la VJTF español en Bétera no cederá el control total hasta el día 11 de enero.

Las unidades de la British Army que pasan a liderar la nueva VJTF 2016 tuvieron como maestros a la Brilat de Pontevedra ya que en mayo pasado el general Ian Mortimer, que liderará las tropas de la OTAN en 2017, estuvo en Figueirido comprobando los medios y los métodos de integración que utilizaba la Brigada Galicia para comandar esta fuerza multinacional de respuesta inmediata. Con todo, esto no supone una desactivación total de la Brigada Galicia VII como fuerza de reacción rápida de la OTAN. La VJTF 2016 deberá estar en situación de reserva durante todo 2017, preparada para ser movilizada si la Alianza lo requiere. Así lo confirmaba el general Cebrián al señalar que la Brilat pasa a situarse en un "segundo nivel de prioridad y con un grado de alerta inferior al que teníamos hasta ahora". Esta situación les permitirá "más tranquilidad para desarrollar nuestro plan anual de preparación específico", aunque este compromiso aún activo con la OTAN hace que sea muy difícil que la Brilat sea elegida para desempeñar cualquier otra misión internacional este año. Se espera que en 2018 se les encomiende su regreso a alguno de los escenarios en conflicto en los que están desplegadas fuerzas del Ejército de Tierra.