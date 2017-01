Sindicatos alegan que el contrato entre Navantia e Iberdrola "no es la solución"

El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán, da por bienvenida la carga de trabajo que supondrá el contrato firmado entre Navantia e Iberdrola para la construcción de 42 jackets del parque eólico marino East Anglia One, pero advierte de que "no es la solución para la comarca de Ferrolterra, ni para el astillero de Fene". En este sentido, Galán aclara que la situación sería diferente si en la antigua Astano se estuvieran haciendo barcos civiles o militares y "a mayores hubiera esa diversificación", pero -remarcó- "no es el caso".

Los sindicatos recuerdan que desde diciembre de 2014, cuando se dio por concluido el veto en el astillero de Fene, no han dejado de exigir que la factoría fenesa se tiene que dedicar a la construcción de buques. "Seguimos reclamando que en el astillero de Fene realmente se hagan barcos", apuntó el presidente del comité de empresa.

El representante de los trabajadores exigió que se explique a los operarios, "si no se van a hacer barcos, a qué se va a dedicar el astillero de Fene". Por eso, considera que este contrato "no es carga de trabajo para los trabajadores y trabajadoras de Fene" porque este pedido "lo hacen sobre todo las compañías auxiliares". En la misma línea se pronuncio el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, que lamentó que el proyecto beneficiará a "unas pocas empresas auxiliares" mientras que Navantia Fene realiza un mero "alquiler de terrenos" porque en la práctica "no supone carga de trabajo para los miles de desempleados que hubo en el último lustro en el sector naval".