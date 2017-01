El alcalde de Santiago respalda a Villares en su lucha por el liderazgo de En Marea

Luis Villares se merece una oportunidad. El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, asegura que el portavoz de En Marea se ha ganado la posibilidad de ser el actor principal de la confluencia de izquierdas en Galicia. "Luis Villares se ganó la oportunidad para ser un actor principal en la construcción de ese espacio, tiene que haber una coralidad en el espacio plural, pero él tiene que tener una centralidad, me consta que se está trabajando para que haya una lista única".

En declaraciones a la SER, Martiño Noriega confía en que la organización haya aprendido de los errores de AGE y sea capaz de formar un espacio en el que puedan convivir todas las organizaciones que lo integran. "Sería imperdonable a repetir los errores que se dieron en AGE, yo entiendo que el espacio de unidad popular está construido, pero hay que seguir avanzando en desarmar las posiciones de parte para construir algo colectivamente".

En relación a la investigación sobre el concejal de Santiago, Jorge Duarte, el alcalde de Santiago se muestra convencido de que el caso será archivado. El edil de urbanismo investigado por una presunta prevaricación administrativa. Martiño Noriega asegura que él se hubiese comportado de la misma manera. "Si el grupo tiene algo positivo, a mayores de toda la implicación, es un grupo muy cohesionado y de alta calidad humana, hay poco margen para la autocrítica porque la crítica ya sobra en el contexto".

"Estamos convencidos de que en el proceso en el que están, en diligencias previas, la actuación de Jorge Duarte fue correcta, cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, de hecho, la última resolución en el concello que regula el marco legal de aforos y la aplicación de la normativa, intenta poner solución a un problema que había de aplicación de criterio, tenemos la confianza de que en estas diligencias previas el asunto quede archivado".

Respecto al proceso en el que está inmerso Podemos, una de las organizaciones que integran En Marea, no oculta su preocupación por que en su opinión no hay debate político, hay demasiada escenificación que puede poner en peligro la construcción de una alternativa.

"Yo espero que eso no tenga un efecto directo en un modelo propio para el país, aquí fuimos vanguardia, yo espero que tengamos capacidad para blindar el espacio y el debate, y puede condicionar incluso la capacidad para construir una alternativa, que me preocupa del debate, que a veces veo poca política y mucha escenificación", aseguró.

Reconoce además que la derrota en las autonómicas ha provocado decepción en la coalición y pide a sus integrantes un mayor empuje para recuperar el pulso de la calle. "Hubo muy poco tiempo de proceso de maduración, si lo medimos por las expectativas tan altas, evidentemente sí que hubo una decepción porque entendíamos que había una crisis a nivel institucional, y a día de hoy, es una evidencia que Rajoy y Feijoo siguen gobernando".

Noriega cree que "si nos guiamos por los códigos del pasado, segunda fuerza del país y gobernando en las principales ciudades, hay un recorrido para seguir trabajando colectivamente, a corto plazo es una derrota".